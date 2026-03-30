Bi se Chris Pratt preizkusil kot dirkač formule 1?

Hollywoodski zvezdnik Chris Pratt si je v družbi soigralcev iz filma Super Mario: Galaktični film iz prve vrste ogledal dirko za veliko nagrado Japonske. Tam je medijem dejal, da formulo 1 posebno dela to, da je "resnično ekipni šport". Dodal je, da so tukaj zbrani najbolj sposobni ljudje iz te panoge ter da ta šport "potuje po svetu in privablja na stotisoče ljudi".

Chris Pratt na veliki nagradi Japonske FOTO: Profimedia

Ko so igralca, znanega po vlogah v akcijskih filmih, vprašali, ali bi se tudi sam preizkusil v vlogi dirkača formule 1, je iskreno odgovoril: "Ni šans. Ni šans. Jaz samo gledam. Heroja igram samo na televiziji. Ti fantje so precej junaški v resničnem življenju."

Poročali smo, da sta bila na prizorišču dirke tudi Anya Taylor-Joy in Jack Black, ki je s ciljno zastavo zmagovalca pospremil ob prihodu v cilj. Taylor-Joy je medijem zaupala, da je "odraščala ob gledanju dirk z očetom", in dodala: "Zdi se mi, da je to v naši družini in je preprosto tako vznemirljivo, obožujem to." Black pa se je pošalil: "Lebdim na oblaku. Neverjetno je. Množica je polna energije. Slasten brezplačen prigrizek rezancev v VIP loži."

Anya Taylor-Joy na veliki nagradi Japonske FOTO: Profimedia

Na prizorišču sicer ni manjkalo zvezdnikov, tam so bili tudi igralci Keegan-Michael Key, Brie Larson, Charlie Day in Benny Safdie. Zmagovalec velike nagrade Japonske je postal Kimi Antonelli. 19-letni mladenič je v Suzukiju slavil svojo drugo zaporedno zmago, s katero je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku prvenstva formule 1. Drugo mesto je zasedel Oscar Piastri, tretje pa Charles Leclerc.

