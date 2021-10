Pevca skupine Maneskin smo videli že bolj ali manj razgaljenega, tetoviranega, naličenega in obutega v labutenke. Milijone njegovih oboževalk, tudi oboževalcev, pa je vzrojilo ob njegovi objavi zadnjega krika mode. Tisti bolj pikri komentatorji pa so zapisali, da bi se odlično ujel z Boratom in njegovimi legendarnimi zelenimi kopalkami.