Bi Trump lahko pomilostil Diddyja? 'Proučil bom dejstva'

"Nekateri ljudje so bili zelo blizu tega, da bi me vprašali o pomilostitvi. Najprej bi pregledal, kaj se dogaja. Čeprav ima primer veliko medijsko pokritost, ga nisem pozorno spremljal," je dejal Trump. Kot poroča Reuters, je Trump od 20. januarja, ko je prevzel vodenje ZDA, pomilostil že več ljudi, čeprav so nekdanji predsedniki s tem navadno počakali do konca svojega mandata.

Trump je ob tem dejal, da z Diddyjem ni govoril že leta, da pa sta se v preteklosti že srečala. "Včasih me je imel zelo rad. Ko sem vstopil v politiko, se je ta odnos, kot sem lahko prebral, porušil. Ne vem, tega mi ni povedal, sem pa prebral nekaj grdih izjav," je še povedal ameriški predsednik in dodal: "Če bi ocenil, da so z nekom grdo ravnali, ne glede na to, ali me ima rad ali ne, to ne bi imelo nobenega vpliva name."

Sredi maja je revija Rolling Stone sicer poročala o tem, da naj bi nekateri Combsovi prijatelji in zavezniki aktivno delali v smeri, da bi Trump raperja pomilostil. "Pripravljen je storiti vse, da bi se rešil zapora. Vedno je bil takšen. Vedno bo storil vse, kar je treba, da bi se rešil iz situacije," je za Rolling Stone dejal eden od virov blizu raperja. A kot pišejo v reviji Time, bi bila Diddyjeva pomilostitev 'kontroverzna poteza'.

Combsa so v New Yorku aretirali lani septembra in od tedaj je v priporu. Sodišče je zavrnilo njegovo izpustitev po plačilu varščine, da ne bi skušal vplivati na priče. Na sodišču se je Combs izrekel za nedolžnega spolnih zlorab in napadov. V začetku meseca je tudi uradno zavrnil ponudbo tožilstva za priznanje krivde v zameno za nižjo kazen. Če Diddyja spoznajo za krivega, bi bil lahko obsojen na dosmrtni zapor.