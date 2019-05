Bi 'tvitali' za kraljico? Slednja razpisala prosto delovno mesto za digitalne komunikacije

''Ne glede na to, ali boste pokrivali različne uradne obiske, podelitve nagrad ali kraljeve dogodke, bo vaša primarna skrb za to, da bodo naša družbena omrežja in platforme dovolj zanimivi, da bodo lahko pritegnili interes širše množice. S stremljenjem k napredku boste lahko s skrbno analizo, nadzorom, in odkrivanjem novih tehnologij pomagali oblikovati in nadgrajevati našo digitalno komunikacijo.'' Tako se glasi oglas za delovno mesto strokovnjaka s področja digitalnih komunikacij, ki ga je razpisala kraljeva družina.

Če poenostavimo: izbrani 'srečnež' oziroma 'srečnica' bo lahko 'tvital' namesto kraljice. A iskanje primernega kandidata nikakor ne bo preprosta naloga in tisti, ki se bodo želeli prijaviti na razpisano delovno mesto, bodo morali biti kvalificirani na več področjih. Prvo in najpomembnejše je dejstvo, da bo imel kandidat podobne delovne izkušnje, poleg skrbi za vsebino na družbenih omrežjih, bo moral posedovati tudi čut za pisanje daljših in krajših vsebin – primernih tako za objavo na digitalnih omrežjih kot splošnih internetnih straneh. Poleg čuta za pisanje bo moral posedovati tudi čut za komunikacijo s širšo množico. Da pa zadeva ne bi bila tako preprosta, bodo med vsemi prijavljenimi kandidati izbrali tistega, ki jih bo prepričal s svojo kreativnostjo in inovativnostjo.