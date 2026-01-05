Bi zvezdnica Žlehtnobe isto vlogo igrala tudi na Broadwayu?

Z emmyjem, grammyjem in tonyjem nagrajena igralka Cynthia Erivo je v nedavni epizodi oddaje The View razkrila, ali bi po filmski različici muzikala Žlehtnoba (Wicked) in Žlehtnoba: Za vedno (Wicked: For Good) zaigrala še v istoimenski broadwayski predstavi, ki je služila kot navdih obema filmoma.

Zvezdnica, ki se trenutno pripravlja na igranje kar 23 vlog v predstavi z naslovom Dracula, je na vprašanje dejala: "Čutim, da bi bilo to nekoliko sebično. S filmsko različico smo dobili takšno darilo in vsi smo jo gledali. Kar je pri tem filmu čudovito, je to, da drugim ženskam ponuja več prostora, da igrajo vlogo na Broadwayu."

Muzikal Žlehtnoba je na broadwayske oderske deske prišel leta 2003 in se hitro prikupil gledalcem. Prva je v čevlje čarovnice Elphabe stopila igralka Idina Menzel, sledile so ji številne druge. Muzikal ni ostal zgolj v New Yorku, tekom let je zaokrožil po vsem svetu.

Erivo se bo sedaj vsekakor posvetila izzivu, ki jo čaka na londonskem West Endu. Igranje 23 vlog v isti predstavi je izziv, ki jo straši, je priznala v oddaji The View. "Pošteno sem prestrašena. Res sem. Zelo me je strah. Ampak sem tudi res navdušena nad tem. To je popolnoma nesmiselno in noro."