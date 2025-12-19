Naslovnica
'Biancin končni cilj je samoizražanje'

Los Angeles, 19. 12. 2025 06.00

Avtor:
E.M.
Kanye West in Bianca Censori

Javnost 30-letno Bianco Censori pozna predvsem kot soprogo kontroverznega raperja Kanyeja Westa, ki velikokrat šokira s svojimi pomanjkljivimi opravami. Kako se sooča s kritikami na svoj račun in ali se je kdaj počutila ujeto v lastni podobi?

Bianca Censori, soproga raperja Kanyeja Westa, je v nenavadnem intervjuju za revijo Interview Magazine spregovorila o negativnih komentarjih, s katerimi se dnevno srečuje. Namesto da je na vprašanja odgovarjala sama, je v njenem imenu to počela ženska, ki je na glavi nosila plastično masko s podobo boljše polovice kontroverznega glasbenika.

Kanye West in Bianca Censori
Kanye West in Bianca Censori
FOTO: AP

Na vprašanje, ali se je kdaj počutila "ujeto" v lastni podobi, je ženska v maski v Biancinem imenu odgovorila: "Ženska v javnosti je prisiljena gledati, kako se različice sebe množijo brez njenega soglasja. Ljudje projecirajo, ljudje izumljajo, ljudje brišejo. Ženska tako oblikuje različice, ki jih ljudje ustvarijo, fantomske jaze," je dejala in pojasnila, da to ni priznanje občutka ujetosti, temveč jemanje stvari v svoje roke. "Ženska tako ponovno prevzame nepooblaščene klone. Ni ujeta v svojo podobo. Pomnožuje jo, dokler izvirnik ne postane mit."

30-letnico je nato novinar vprašal, ali kdaj pričakuje negativne reakcije na svoje delo. "Bianca na družbene medije gleda nevtralno, ne kot na nekaj, v kar bi bila čustveno vpletena, temveč kot na prostor, kjer se zaznavanje hitro in javno spreminja," je odgovorila ženska z masko. "Ne išče pohval ali negativnih odzivov, ampak je pozorna na to, kako se oboje oblikuje in kroži. Gre za dve plati istega zaznavnega mehanizma in kontrast med njima je koristen."

Kanye West in Bianca Censori
Kanye West in Bianca Censori
FOTO: Profimedia

Njen klon je pojasnil še: "Negativne reakcije niso cilj, so pa razkrivajoče. Kažejo, kje se nahajajo kulturne občutljivosti in česa ljudje ne morejo ali nočejo neposredno poimenovati. Biancin končni cilj je samoizražanje." Spomnimo, javnost je Bianco Censori spoznala leta 2022, ko je začela zvezo s Kanyejem Westom. Istega leta sta se na skrivaj tudi poročila. Od takrat dalje je s svojimi pomanjkljivimi opravami večkrat burila duhove.

Arhitektka sedaj stopa iz sence svojega moža, pred kratkim je lansirala svojo linijo nakita, ki vključuje več tisoč evrov drage kose.

Bianca Censori kanye west

Podelitev oskarjev bodo od leta 2029 predvajali na platformi YouTube

