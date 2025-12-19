'Biancin končni cilj je samoizražanje'

Bianca Censori , soproga raperja Kanyeja Westa , je v nenavadnem intervjuju za revijo Interview Magazine spregovorila o negativnih komentarjih, s katerimi se dnevno srečuje. Namesto da je na vprašanja odgovarjala sama, je v njenem imenu to počela ženska, ki je na glavi nosila plastično masko s podobo boljše polovice kontroverznega glasbenika.

Na vprašanje, ali se je kdaj počutila "ujeto" v lastni podobi, je ženska v maski v Biancinem imenu odgovorila: "Ženska v javnosti je prisiljena gledati, kako se različice sebe množijo brez njenega soglasja. Ljudje projecirajo, ljudje izumljajo, ljudje brišejo. Ženska tako oblikuje različice, ki jih ljudje ustvarijo, fantomske jaze," je dejala in pojasnila, da to ni priznanje občutka ujetosti, temveč jemanje stvari v svoje roke. "Ženska tako ponovno prevzame nepooblaščene klone. Ni ujeta v svojo podobo. Pomnožuje jo, dokler izvirnik ne postane mit."

30-letnico je nato novinar vprašal, ali kdaj pričakuje negativne reakcije na svoje delo. "Bianca na družbene medije gleda nevtralno, ne kot na nekaj, v kar bi bila čustveno vpletena, temveč kot na prostor, kjer se zaznavanje hitro in javno spreminja," je odgovorila ženska z masko. "Ne išče pohval ali negativnih odzivov, ampak je pozorna na to, kako se oboje oblikuje in kroži. Gre za dve plati istega zaznavnega mehanizma in kontrast med njima je koristen."