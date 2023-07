Biden grizljal nejevoljno deklico: 'Najbolj grozljiv trenutek z otrokom'

Ameriški predsednik Joe Biden se je ob odhodu s Finske na letališču poslavljal od osebja ameriškega veleposlaništva in njihovih družin. Ob tem se je ustavil ob materi in hčeri, ki jo je želel razvedriti tako, da jo je začel grizljati za ramo. Deklica je bila nad njegovo igrivostjo vse prej kot navdušena, posnetek njune interakcije pa je hitro preplavil družbena omrežja.

Na posnetku, ki je preplavil družbena omrežja, ameriški predsednik Joe Biden pristopi do deklice, ki sedi v maminem naročju, in jo začne igrivo grizljati za ramo. Deklica ga pri tem nejevoljno in grdo pogleda, on pa jo 'potolaži' tako, da ji začne pihati v ramo. Na koncu se 80-letni predsednik nagne naprej in povoha njene lase, medtem ko se deklica jezno obrne vstran. Posnetek je nastal na letališču Helsinki-Vantaan, od koder se je Biden po obisku Evrope vrnil v Washington.

Uporabniki Twitterja so interakcijo hitro obsodil in jo označili za Bidnov "najbolj grozljiv trenutek z otrokom doslej" ter izpostavili, "kako prestrašena je bila uboga deklica". Oglasilo se je tudi nekaj znanih imen, med njimi republikanski poslanec Matt Gaetz, ki je zapisal: "To je precej čudno," republikanski senator Ted Cruz pa je dodal: "Ups." "Biden bi moral biti v domu za ostarele, ne pa voditi svobodni svet," je tvitnil Donald Trump mlajši. Komik Tim Young se je spraševal, zakaj bi kdorkoli tako prislonil usta na drugo osebo. Ameriški predsednik se je v preteklosti že znašel pod drobnogledom, zaradi vprašljivega obnašanja in komentarjev na račun mladih deklet. Maja 2021 je povzročil ogorčenje, ko je med nastopom v vojaški bazi v Virginiji rekel majhni deklici, da je "videti, kot da je stara 19 let, a tam sedi kot mlada dama s prekrižanimi nogami". Nekaj mesecev prej je na videokonferenci medicinski sestri iz Arizone dejal, da izgleda kot brucka.

icon-expand Na družbenih omrežjih so se mnogi zgražali nad Bidenovo interakcijo z deklico. FOTO: AP