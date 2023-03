Biden podelil nacionalne medalje, med prejemniki tudi Bruce Springsteen

Ameriški predsednik Joe Biden je v Beli hiši sprejel 22 umetnikov ter drugih ustvarjalcev in jim podelil nacionalne medalje za umetnost in humanistiko. Med prejemniki medalj so glasbenika Bruce Springsteen in Gladys Knight ter igralki in producentki Julia Louis-Dreyfus in Mindy Kaling.

Joe Biden je že v tretjem letu svojega predsedniškega mandata, vendar medalj za umetnost in humanistiko doslej ni podelil zaradi pandemije covida-19. Je pa lani septembra med glasbenim dogodkom v Beli hiši presenetil Eltona Johna z nacionalno medaljo za humanistiko. Na torkovi podelitvi medalj je povedal, kako pomembno je delo prejemnikov medalj, saj ohranjajo ameriško kulturo živo in spominjajo ljudi tudi na tista poglavja zgodovine, ki bi jih nekateri najraje pozabili. Tokratni prejemniki delujejo na raznolikih področjih, med drugim so to ples, umetnost, oblikovanje, zgodovina, tudi glasba, pisanje in filantropija.

icon-expand Joe Biden je Bruceu Springsteenu podelil medaljo za umetnost in humanistiko. FOTO: AP

"Zaradi vas je država boljša, zaradi vas je boljši kraj," je zbranim dejal predsednik ZDA. Dobitniki odlikovanj tokrat niso nastopili, je pa za razvedrilo poskrbel orkester ameriške mornarice, ki je izvedel uspešnici prejemnika medalje Brucea Springsteena Born to Run in Born in the U.S.A. Prireditev je sicer minila v zelo sproščenem vzdušju. Julia Louis-Dreyfus, ki je v seriji Podpredsednica upodobila Bidnov življenjepis, je v šali omahnila pod težo, ko ji je predsednik okoli vratu obesil medaljo za umetnost. Springsteen je prišel v črni obleki, Biden pa ga je pohvalil za izjemen prispevek ameriški glasbi in za to, da je pač The Boss. Gladys Knight je Bidna tesno objela, od ponosa pa so žareli tudi drugi, kot sta voditeljica oddaje o ameriških Indijancih Jaclyn Smith in zgodovinar Earl Lewis, ki ustvarja kroniko temnopoltih Američanov. Biden se je šalil, da odpre svojo omaro in v njej vedno najde eno od nagrajenk – modno oblikovalko Vero Wang. Prva dama Jill Biden včasih obleče kakšno njeno kreacijo. "Vaše obleke so vedno čudovite na moji ženi," je dejal ameriški predsednik.

