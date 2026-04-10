Tuja scena

Bidnov sin na borbo v kletki izzval Trumpova sinova

Washington, 10. 04. 2026 12.07 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
E.K. STA
Hunter Biden

Hunter Biden, sin nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, je najstarejša sinova trenutnega predsednika Donalda Trumpa, Erica in Donalda mlajšega, izzval na borbo v kletki. Pobudo za to je dal neodvisni novinar in ustvarjalec vsebin na družbenih omrežjih Andrew Callaghan, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji v ZDA.

Hunter Biden je v četrtek dejal, da ga je Andrew Callaghan poklical in mu povedal, da namerava organizirati borbo v kletki. Potekala naj bi v okviru niza njegovih dogodkov Channel 5 Carnival, ki bodo do 26. aprila potekali v več mestih po ZDA, poroča ameriški portal Independent.

Donald Trump s sinovoma v ozadju.
FOTO: AP

"Dejal sem mu, da bom sodeloval – stoodstotno sem za, če mu bo uspelo," je Hunter Biden povedal v videoposnetku, ki ga je Callaghan objavil na družbenih omrežjih na svojem kanalu Channel 5, delilo pa ga je še več ameriških in drugih medijev.

Callaghan je v odgovoru na poizvedbo medija USA Today pojasnil, da je Hunter Biden po njegovem mnenju te izjave podal "v šali", a da bo z veseljem organiziral borbo, če se bosta Donald Trump mlajši in Eric Trump "pripravljena pomeriti" z njim. Več ameriških medijev je za komentar prosilo tudi Trumpovo organizacijo, vendar se ta doslej ni odzvala.

Ni jasno, ali gre za pobudo, podano v šali, ali bi lahko do borbe dejansko prišlo. Če bi se to zgodilo, bi bil 56-letni Biden verjetno v nekoliko slabšem položaju – ne le zaradi premoči dveh proti enemu, temveč tudi zaradi starosti. Trump mlajši ima namreč 48 let, Eric pa 42. Poleg tega ni nobenih dokazov, da bi bil katerikoli od trojice kakorkoli formalno usposobljen v borilnih športih.

Bela hiša sicer za 14. junij na 80. rojstni dan predsednika Trumpa načrtuje podoben dogodek, ki bo potekal na zelenici pred Belo hišo, vendar z dejanskimi borci serije mešanih borilnih veščin UFC. Dogodek je bil sprva napovedan za 4. julij, ko ZDA praznujejo 250. dan neodvisnosti.

Oboževalci se bodo lahko sprehodili po hiši, v kateri je odraščal Bowie

KOMENTARJI 4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SpamEx
10. 04. 2026 12.48
Crackhead vs. oranžna sluz
Odgovori
0 0
nelevnedesen
10. 04. 2026 12.44
Primitivwn biden. Če ga ne bi oče pomilostil, bi bil v zaporu. Kriminalec
Odgovori
+1
1 0
CorbaMorba
10. 04. 2026 13.16
Kolikokrat je Biden v Epstin listi?
Odgovori
0 0
osservatore
10. 04. 2026 12.11
Na sliki vidim nekaj spačenega oranžnega ...
Odgovori
-1
1 2
