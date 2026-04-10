Bidnov sin na borbo v kletki izzval Trumpova sinova

Hunter Biden je v četrtek dejal, da ga je Andrew Callaghan poklical in mu povedal, da namerava organizirati borbo v kletki. Potekala naj bi v okviru niza njegovih dogodkov Channel 5 Carnival, ki bodo do 26. aprila potekali v več mestih po ZDA, poroča ameriški portal Independent .

"Dejal sem mu, da bom sodeloval – stoodstotno sem za, če mu bo uspelo," je Hunter Biden povedal v videoposnetku, ki ga je Callaghan objavil na družbenih omrežjih na svojem kanalu Channel 5, delilo pa ga je še več ameriških in drugih medijev.

Callaghan je v odgovoru na poizvedbo medija USA Today pojasnil, da je Hunter Biden po njegovem mnenju te izjave podal "v šali", a da bo z veseljem organiziral borbo, če se bosta Donald Trump mlajši in Eric Trump "pripravljena pomeriti" z njim. Več ameriških medijev je za komentar prosilo tudi Trumpovo organizacijo, vendar se ta doslej ni odzvala.

Ni jasno, ali gre za pobudo, podano v šali, ali bi lahko do borbe dejansko prišlo. Če bi se to zgodilo, bi bil 56-letni Biden verjetno v nekoliko slabšem položaju – ne le zaradi premoči dveh proti enemu, temveč tudi zaradi starosti. Trump mlajši ima namreč 48 let, Eric pa 42. Poleg tega ni nobenih dokazov, da bi bil katerikoli od trojice kakorkoli formalno usposobljen v borilnih športih.

Bela hiša sicer za 14. junij na 80. rojstni dan predsednika Trumpa načrtuje podoben dogodek, ki bo potekal na zelenici pred Belo hišo, vendar z dejanskimi borci serije mešanih borilnih veščin UFC. Dogodek je bil sprva napovedan za 4. julij, ko ZDA praznujejo 250. dan neodvisnosti.