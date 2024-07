Bieber bo za 9,2 milijona evrov nastopil na poroki indijskega milijarderja

Justin Bieber je prispel v Bombaj. Tja ga je povabil indijski milijarder Anant Ambani , najmlajši sin največjega indijskega poslovnega tajkuna Mukeša Ambanija , ki se bo kmalu poročil. Bieber bo za nastop na poroki po poročanju medijev prejel vrtoglavih 10 milijonov dolarjev oziroma nekaj čez 9,2 milijona evrov. Slavje naj bi se začelo 12. julija in trajalo vse do 14. julija.

To pa še zdaleč ni edino poglavje poročne zabave. Vse skupaj se je začelo že pred meseci, ko je najbogatejši Azijec za svojega sina pripravil velik predporočni dogodek. Na 1200-članskem seznamu gostov tridnevnega druženja so bili milijarderji, bollywoodske zvezde in pomembneži z Zahoda, med drugim tudi Mark Zuckerberg, Rihanna, ki je tudi nastopila, ter Bill Gates.