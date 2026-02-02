Bieber na odru grammyjev v spodnjicah

Med bogatim naborom nastopajočih na podelitvi grammyjev je bil tudi Justin Bieber , ki je sam na oder stopil po štirih letih. Pevec, ki se pripravlja na aprilski nastop na glasbenem festivalu Coachella, je na oder grammyjev stopil v spodnjicah in nogavicah. Bieber je nazadnje sam na odru stal leta 2022 v sklopu turneje Justice World Tour, ki jo je moral zaradi zdravstvenih težav predhodno zaključiti.

Štirikratni nominiranec, ki domov sicer ni odnesel nobenega kipca, je na odru zapel pesem Yukon, v prvi vrsti pa je v njegovem nastopu uživala njegova soproga Hailey Bieber. Zakonca Bieber sta bila med številnimi zvezdniki, ki sta se po rdeči preprogi sprehodila z broškama 'ice out', s katerima sta izrazila svoje nestrinjanje s početjem službe za priseljevanje in carino (ICE).

Spomnimo, Bieber je bil nominiran v kategorijah album leta, najboljši pop vokalni album, najboljši R&B nastop in najboljši pop solo nastop. Pevec, ki je pod žarometi od malih nog, se lahko sicer pohvali s kar 27 nominacijami in dvema osvojenima kipcema.