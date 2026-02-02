Naslovnica
Tuja scena

Bieber na odru grammyjev v spodnjicah

Los Angeles, 02. 02. 2026 10.18 pred 54 minutami 1 min branja 8

Avtor:
E.M.
Justin Bieber na odru grammyjev v spodnjicah in nogavicah

Justin Bieber je po štirih letih znova sam stopil na oder in na podelitvi grammyjev zapel svojo pesem Yukon. Minimalistični scenografiji je dodal tudi minimalistično opravo – pred gledalce je stopil zgolj v spodnjicah in nogavicah. Iz prve vrste je soprogov nastop podpirala Hailey Bieber.

Med bogatim naborom nastopajočih na podelitvi grammyjev je bil tudi Justin Bieber, ki je sam na oder stopil po štirih letih. Pevec, ki se pripravlja na aprilski nastop na glasbenem festivalu Coachella, je na oder grammyjev stopil v spodnjicah in nogavicah. Bieber je nazadnje sam na odru stal leta 2022 v sklopu turneje Justice World Tour, ki jo je moral zaradi zdravstvenih težav predhodno zaključiti.

Štirikratni nominiranec, ki domov sicer ni odnesel nobenega kipca, je na odru zapel pesem Yukon, v prvi vrsti pa je v njegovem nastopu uživala njegova soproga Hailey Bieber. Zakonca Bieber sta bila med številnimi zvezdniki, ki sta se po rdeči preprogi sprehodila z broškama 'ice out', s katerima sta izrazila svoje nestrinjanje s početjem službe za priseljevanje in carino (ICE).

Spomnimo, Bieber je bil nominiran v kategorijah album leta, najboljši pop vokalni album, najboljši R&B nastop in najboljši pop solo nastop. Pevec, ki je pod žarometi od malih nog, se lahko sicer pohvali s kar 27 nominacijami in dvema osvojenima kipcema.

grammy justin bieber nastop spodnjice

'Nismo divjaki, nismo živali. Smo ljudje, smo Američani'

Na rdeči preprogi pozornost ukradla Lady Gaga

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
02. 02. 2026 11.13
Ko se um zmrači ...
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
02. 02. 2026 11.08
bieber je kar nabit in verjetno bi bil kos marsikomu, v času njegovega najstništva in izida komada baby so se pa hecali kak mehkužec alpa marsikdo mu je celo govoril gej
Odgovori
0 0
a res je
02. 02. 2026 10.50
Dobra parodija na ženske, ki na teh slavnostih paradirajo v prozornih oblekah zgoraj brez v spodnjicah.
Odgovori
+2
2 0
4krat
02. 02. 2026 11.09
verjemi, da on nima toliko v glavi, da bi to izpadlo kot parodija. je zgolj, fant, ki isce pozornost
Odgovori
+1
1 0
jablan
02. 02. 2026 10.50
Najbolj da kar nag nastopa bo kogoce za kasno zanimiv
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
02. 02. 2026 10.42
Kaj smo bili mi srečni in blaženiv 80ih in 90ih glasbene scene, ko smo se mudili po koncertih glasbenih virtuozov in velemojstrov. In kaj lahko slišimo danes od teh glasbeniho umetniških izvajalcev, frikov? Gojufanje, same glasbene smeti, in nov trend priživetje glasbenikov...!
Odgovori
+1
1 0
CorbaMorba
02. 02. 2026 10.49
Polno virtuozov ima koncerte. Po drugi strani pa tudi izvajalci popularne glasbe. Ali nije onaj Kitič....
Odgovori
0 0
jablan
02. 02. 2026 10.50
Bravo
Odgovori
0 0
bibaleze
