Bieber na odru grammyjev v spodnjicah

Med bogatim naborom nastopajočih na podelitvi grammyjev je bil tudi Justin Bieber, ki je sam na oder stopil po štirih letih. Pevec, ki se pripravlja na aprilski nastop na glasbenem festivalu Coachella, je na oder grammyjev stopil v spodnjicah in nogavicah. Bieber je nazadnje sam na odru stal leta 2022 v sklopu turneje Justice World Tour, ki jo je moral zaradi zdravstvenih težav predhodno zaključiti.
Štirikratni nominiranec, ki domov sicer ni odnesel nobenega kipca, je na odru zapel pesem Yukon, v prvi vrsti pa je v njegovem nastopu uživala njegova soproga Hailey Bieber. Zakonca Bieber sta bila med številnimi zvezdniki, ki sta se po rdeči preprogi sprehodila z broškama 'ice out', s katerima sta izrazila svoje nestrinjanje s početjem službe za priseljevanje in carino (ICE).
Spomnimo, Bieber je bil nominiran v kategorijah album leta, najboljši pop vokalni album, najboljši R&B nastop in najboljši pop solo nastop. Pevec, ki je pod žarometi od malih nog, se lahko sicer pohvali s kar 27 nominacijami in dvema osvojenima kipcema.
