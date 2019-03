Bieber objavil vročo fotografijo žene, ki jo brani pred zlobnimi jeziki

Čeprav je Justin Bieber že nekaj mesecev srečno poročen Hailey Baldwin , se najde še marsikdo oziroma kakšna njegova oboževalka, ki še vedno upa, da njegova ljubezenska zgodba s Seleno Gomez še ni povsem zaključena. Kanadski zvezdnik je tokrat na Instagramu objavil zapeljivo fotografijo svoje žene, na kateri pozira v spodnjicah in topu. Bieberja je pod fotografijo zmotil eden od komentarjev, v katerem so se spet spravili na njegovo boljšo polovico: ''Nisi zaljubljen v Hailey! Z njo si se poročil le zato, da bi nazaj dobil Seleno Gomez, poleg tega pa Hailey zaradi slave spi z moškimi, kot je Shawn Mendes in je rasistka."

Ta zapis je Bieberja zelo prizadel in se je nanj tudi odzval. "Da imaš profil, ki je posvečen temu, da blatiš čez mojo ženo in mene, je nezrelo. Vsekakor je absurdno in zakaj bi celo svoje življenje posvetil zakonu z nekom samo zato, da bi nazaj dobil nekdanje dekle. Vsak, ki temu verjame, je zlobnega duha ali pa je star 10 let ali manj, ker oseba, ki logično razmišlja, ne bo govorila ali razmišljala tako. Naj te bo resnično sram," je Justin komentiral zapis na Instagramu in nadaljeval: "Vsekakor sem ljubil in ljubim Seleno, v mojem srcu bo vedno imela mesto, vendar sem do ušes zaljubljen v ženo, ki je vsekakor najboljša stvar, ki se mi je kadarkoli zgodila ...''

Bieber se običajno na tovrstne komentarje ne odzove, a tokrat mu ni bilo vseeno. Pravi, da se po tem ne bo nikoli več odzval in svoje energije zapravljal za takšne stvari. Če je oseba s svojim zapisom zgolj želela pritegniti zvezdnikovo pozornost, ji je to seveda uspelo.