Bieber obljubil izid novega albuma, a pod enim pogojem

Potem ko je Selena Gomez pred dnevi izdala čustveno balado Lose You to Love Me, ki govori o njeni nesrečni ljubezni, ki jo je izživela s kanadskim zvezdnikom Justinom Bieberjem, se je zdaj tudi on odločil, da svoje oboževalce razveseli z novim albumom. In to še pred božičnimi prazniki, ampak je za njegov izid postavil pogoj.