Bieber po odstopu Bilesove na OI: Nihče ne bo razumel pritiskov, s katerimi se soočaš

Priljubljeni kanadski pevec Justin Bieber se je na družbenih omrežjih tokrat odzval na odstop 24-letne ameriške telovadke Simone Biles z olimpijskih iger v Tokiu. Ena najboljših telovadk vseh časov je v izjavi za medije nato pojasnila, da se je za odstop z ekipne tekme odločila zaradi prevelikega pritiska in ker mora zaščiti tako svoje telesno kot duševno zdravje in ne početi vsega, kar od nje želijo drugi. "Po nastopu, ki sem ga izvedla, preprosto nisem hotela nadaljevati. Osredotočiti se moram na svoje duševno zdravje."

"Ljudje so mislili, da sem nor, ker nisem končal turneje Purpose, vendar je bilo to najboljše, kar sem lahko storil za svoje duševno zdravje! Zelo sem ponosen nate, Simone Biles."

Njeno stisko pa je začutil tudi Bieber, ki ji je na družbenih omrežjih izkazal podporo in zapisal naslednje: "Nihče ne bo razumel pritiskov, s katerimi se soočaš! Vem, da se osebno ne poznava, vendar sem tako zelo ponosen na odločitev, da si se umaknila. Stvar je preprosta – kaj ti pomeni osvojiti ves svet, če pri tem izgubiš dušo," je zapisal. " Včasih so naši NE-ji močnejši od DA-jev. Ko vam tisto, kar imate običajno radi, začne krasti veselje, je pomembno, da naredimo korak nazaj, da ocenimo, zakaj je tako ," je nadaljeval.

Nato je še dodala: "Nismo samo športniki. Ob koncu dneva smo ljudje in včasih je treba stopiti korak nazaj. Nisem hotela nadaljevati in se poškodovati zaradi kakšne neumnosti," je danes še povedala telovadka, ki se lahko pohvali že s štirimi zlatimi odličji z olimpijskih iger. "Gimnastika ni edina stvar v življenju," je dodala.

24-letnica je bila na družbenih omrežjih deležna različnih odzivov, veliko ljudi pa ji je izkazalo razumevanje ob njeni odločitvi in začutilo njeno tesnobo. Izjemna športnica se je zdaj na Twitterju odzvala in zapisala: "Ob izkazovanju ljubezni in podpore, ki sem jo prejela, sem se začela zavedati, da sem več kot le moji dosežki in gimnastika, v kar prej nikoli nisem verjela."