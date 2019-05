Bieber spet snema, v studiu tudi njegova žena: je krize konec?

Potem, ko je ameriški glasbenik Justin Bieber razkril, da se zaradi osebnih težav sooča s šibkejšim zdravjem in ovirami tako na zakonskem kot kariernem področju, je napovedal tudi, da se namerava za nekaj časa umaknili iz snemalnih studiev, ker ne najde pravega navdiha za nadaljnje glasbeno ustvarjanje.

Spomnimo, njego zadnji hit je izšel leta 2017, izida novega albuma pa ni točneje določil. Pred kratkim je brez velikih napovedi presenetil z novim hitom I Don't Care, v katerem je združil moči z britanskim glasbenikom Edom Sheeranom, pesem pa je na lestvici Billboardovih 100 pristala na drugem mestu.

Kot bi bil to tisti veter v jadra, ki ga je potreboval, je glasbenik zagrabil trenutek navdiha in se lotil novega glasbenega ustvarjanja – to pot pa mu je družbo v snemalnem studiu delala kar njegova boljša polovica Hailey, s katero je posnel nekaj fotografij in ji nadel dva nova vzdevka.