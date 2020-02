Bieber v Avto karaokah prepeval znamenito pesem iz Prijateljev

Igralec in voditelj James Corden je k prepevanju karaok v avtu povabil že veliko znanih obrazov, med njimi Celine Dion, Mariah Carey, Lady Gaga, Stevieja Wonderja in Adele . 41-letni zvezdnik, ki prihaja iz Velike Britanije, je posnel novo epizodo priljubljenih Avto karaok (Carpool Karaoke), v kateri se mu je tokrat na sovoznikovem sedežu znova pridružil kanadski zvezdnik Justin Bieber .

25-letnik se je že takoj na začetku pošalil, da je zdaj odrasel moški z brki. S priznanim voditeljem sta zapela kar nekaj njegovih uspešnic (One Less Lonely Girl, Love Yourself, I Don't Care), vmes pa poklepetala o Bieberjevem zakonu z Hailey Baldwin. Med drugim je povedal, da s 23-letno ženo rada na mah gledata serijo Prijatelji in da se v vsakem od likov najde tudi sam, in sicer je po Rossu (David Schwimmer) zelo čustven, po Chandlerju (Matthew Perry) pa malo duhovit.