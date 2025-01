Bieber ženi prenehal slediti na Instagramu, nato objavil skupne fotografije

Pozorni uporabniki družbenega omrežja Instagram o v začetku tedna opazili, da je glasbenik Justin Bieber prenehal slediti svoji ženi Hailey Bieber . Spoznanju, da je zvezdnik prenehal slediti materi svojega prvorojenca, je hitro pripeljalo do (ponovnih) ugibanj o koncu njune ljubezenske zgodbe. Glasbenik, ki se trenutno mudi v glasbenem studiu, kjer ustvarja novo glasbo, se je zato hitro odzval.

Ne samo, da je ponovno začel slediti svoji soprogi, s sledilci je delil galerijo fotografij, v katero je vključil kar dva utrinka s Hailey. Po videnem sodeč lahko sklepamo, da mu soproga dela družbo v mrzlih krajih, kjer Justin z glasbeno ekipo ustvarja novo glasbo. ""Nekdo je šel na moj profil in prenehal slediti moji ženi. S***** tukaj postaja hudo," je napisal na Instagram zgodbi.

O zakoncih Bieber je bilo v tabloidih vse od začetka njune zveze prelitega veliko črnila. Večkrat so se pojavile govorice, da v zakonu škripa in da sta tik pred ločitvijo, glasbenih in manekenka ter lastnica lastne kozmetične linije pa sta se vedno vrnila močnejša. V preteklem letu sta povila prvorojenca Jacka Bluesa.