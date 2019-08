Bieberjev pogled pove več kot tisoč besed

Zaljubljenca sta ob koncu počitnic posnela črno-belo fotografijo, na kateri se stiskata drug drugemu. 22-letna Hailey Bieberje pod fotografijo na Instagramu zapisala: "Počitnice so se uradno končale. Nazaj v resničnost." 25-letni kanadski pevec Justin Bieber, ki je na svojem profilu delil isto fotografijo, je s svojim namrgodenim izrazom jasno pokazal, da mu to ni preveč všeč in da bi raje še naprej užival s svojo ženo stran od vseh obveznosti. Med drugim lahko vidimo, da je mladenič na dopustu zelo sproščen in tudi malo len za britje, saj si je pustil rasti brado in brke.