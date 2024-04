Big Sean izdal knjigo: Želim vam pomagati z nasveti, ki so rešili mene

Glasbenik Big Sean izdaja svojo prvo knjigo z naslovom Go Higher: Five Practices for Purpose, Success, and Inner Peace. Zvezdnik je leta 2019 prvič spregovoril o svojih težavah z duševnim zdravjem, vključno z depresijo in anksioznostjo, zdaj pa je izdal knjigo, s katero bo pomagal tudi drugim.

Zvezdnik Big Sean izdaja svoj knjižni prvenec. V njem je razkril pet vaj za boljše, uspešnejše in bolj zdravo življenje."To je knjiga, v kateri sem zbral vse lekcije, ki sem se jih naučil, vse filozofije, pomešane z izkušnjami iz resničnega življenja, in strnil tisto, kar zame deluje. Strnil sem jih v teh pet strategij, ki vas bodo resnično naučile, kaj vam pomeni uspeh, in vam pokazale, kaj je vaš namen, če še ne veste," je zapisal glasbenik ob najavi nove knjige na družbenem omrežju.

Big Sean FOTO: AP icon-expand

Hip hop zvezda se za nastanek knjige zahvaljuje močnima ženskama svojega življenja, ki sta mu predali veliko znanja. "Moja mama, moja babica sta nam dajali knjige in nas spodbujali. Počutim se, kot da je moja knjiga povzetek mnogih knjig, ki sem jih prebral," je povedal za People. Knjiga vključuje tudi njegove osebne zgodbe. "Stvari, ki sem se jih naučil na poti, kako sem jih uporabil, kako so delovale zame in tudi za druge," je dodal. Umetnik je zaupal, da zdaj na začetku vsakega dneva piše dnevnik in meditira, a temu včasih ni bilo tako. "Obstaja veliko načinov, s katerimi se soočamo s pritiskom življenja. Jaz sem poskusil veliko stvari. Velik čas sem bil pod vplivom prepovedanih substanc in alkohola. Poskušal sem zatreti svoje občutke. In stvar glede alkohola in podobnih substanc je taka, da potencirajo depresijo. Alkohol dobesedno hraniš in se spravljaš v rotacijo, da ta omrtviči bolečino. Enako je z drogami, ves čas moraš ostati pod vplivom. Nimam ničesar proti temu. Nič nimam proti ljudem, ki pijejo. Nič nimam proti ljudem, ki se drogirajo. Ampak veš, to je nekaj, kar zame ne deluje," je potrdil glasbenik.

