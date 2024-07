Bikini princese Leie iz filma Vojna zvezd so prodali za 160 tisoč evrov

V intervjuju za NPR, mesec dni pred smrtjo leta 2016, je igralka povedala, da se je počutila skoraj golo, kar zanjo ni bila dobra stilska izbira, in dodala, da se je zaradi tega počutila zelo živčno. Zvezdnica je tudi razkrila, da je morala med snemanjem sedeti zelo naravnost, ker ni smela skrčiti svojega telesa, saj bi se videle gube. "Nobene gube niso bile dovoljene, zato sem morala sedeti zelo, zelo togo in naravnost."

Bikini pa ni edina prodana stvar iz filmske franšize. Miniaturno letalo Starfighter, ki je bilo uporabljeno pri snemanju prvega filma Vojna zvezd, je bilo prav tako prodano in to za več kot 1,3 milijona evrov. Družba Heritage Auctions, ki je vodila prodajo, je dejala, da je predmet edinstven, saj sta bila za filmsko produkcijo ustvarjena samo dva.

Dražbe s predmeti iz filmov pa so že vrsto let zelo priljubljene. Tako so med drugim prodali palico, ki jo je Daniel Radcliffe uporabil v filmu Harry Potter za skoraj 50 tisoč evrov. Medtem so rekvizit kladiva iz filma Thor prodali za več kot 70 tisoč evrov.