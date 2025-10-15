'Bil si pravi glas duše in navdih mnogim briljantnim umetnikom'

"Spomnim se, ko sem prvič slišal tvojo glasbo. Rekel sem si, kdorkoli že je to, je blagoslovljen. Ko sem končno dobil priložnost, da te vidim, sem bil, kot vsi, ki so videli najbolj neverjeten glasbeni video našega časa, osupel. Pomislil sem, da moram to osebo videti na koncertu. Imel sem priložnost, da te vidim v House of Blues. Prišel si in se takoj lotil dela. Tvoj glas je bil svilnat in brezhiben. Prijazno sem ti zavidal tvoj stil in modo," je o pokojnem glasbeniku zapisal Jamie Foxx.
"Zato mi danes tečejo prave solze po obrazu, ko slišim novico, da je Bog eno svojih posebnih stvaritev peljal domov. Vem, da Bog ne dela napak, ampak to boli kot hudič," je čustveno dodal in se od pevca poslovil z besedami: "Počivaj, prijatelj, za vedno te bomo pogrešali, toda tvoja glasba in tvoj pečat se bosta čutila še v prihodnjih generacijah."
"Počivaj v miru, Michael Eugene Archer, v svetu glasbe znan kot neponovljivi D'Angelo. Zahvaljujemo se ti za tvojo čudovito glasbo, tvoj glas, tvoje znanje klavirja, tvojo umetnost," je na svoji spletni strani zapisala Beyoncé. "Bil si pionir neo-soula in to je za vedno spremenilo in preobrazilo rhythm & blues. Nikoli te ne bomo pozabili."
"To boli, globoko," se je na smrt odzvala pevka Kelly Rowland, nekdanja članica zasedbe Destiny's Child. "Način, kako se je ta človek predal glasbi. Ob zgodbah, ki sem jih slišal o njegovem briljantnem procesu, sem preprosto brez besed. Preprosto sem strta zaradi te izgube! Naj Bog blagoslovi D'Angelovo družino in ljubljene. Izgubili smo velikana."
"To res boli! Danes smo izgubili pravega originala. Preprosto se ne zdi resnično!! Ne more biti. D'Angelo, tvoj glas bo živel večno. Dobro počivaj, kralj," je na Instagramu zapisala pevka in televizijska voditeljica Jennifer Hudson. "Počivaj v miru, D'Angelo. Moje misli, ljubezen in molitve so z njegovo družino in prijatelji. Pravi glas duše in navdih mnogim briljantnim umetnikom naše generacije in prihodnjih generacij," pa je zapisala glasbenica Doja Cat.
"Kdo si ni želel biti D'Angelo? Njegove izbire, muzikalnost, pisanje pesmi, občutek, čustva v njegovi glasbi. Kot da bi se pojavil iz nič, kar se tiče njegovega zvoka, pa je bil še vedno prepoznaven. In to je res redko, bil je edinstven umetnik. In 51 let je veliko, veliko prezgodaj. Nisem si tega predstavljal. Vsak njegov album je zame klasika," je o pokojnem večkratnem grammyjevem nagrajencu za Associated Press dejal pevec Miguel.
Spomnimo, soul pevec D'Angelo je po diagnozi raka trebušne slinavke umrl v 52. letu starosti. Njegovo smrt je potrdil vir blizu glasbenika, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal s hiti Brown Sugar, Untitled (How Does It Feel?), Lady in Really Love.
