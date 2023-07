'Bil si utelešenje gospoda z edinstvenim božjim darom glasu'

Zvezdniška imena se v velikem številu poslavljajo od glasbenika Tonyja Bennetta, ki je umrl v 97. letu starosti. Od legende so se med drugim poslovili Elton John, Martin Scorsese, Billy Joel, Mariah Carey in zakonca Clinton. Legendarni ustvarjalec se je poslovil le dva tedna pred svojim rojstnim dnevom. Umrl je v New Yorku.

Sožalja in izrazi obžalovanja so po novici o smrti Tonyja Bennetta začela prihajati z vseh strani. Elton John je sporočil, da gre za zelo žalostno novico. "Brez dvoma je bil najbolj eleganten pevec, moški in izvajalec, ki ste jih kadarkoli poznali. Je nenadomestljiv. Rad sem ga imel in sem ga oboževal. Sožalje vdovi Susan, sinu Dannyju in družini," je sporočil legendarni britanski glasbenik.

icon-expand Zvezdo Tonyja Bennetta že krasi cvetje. FOTO: Profimedia

"Tony Bennett je eden največjih vokalistov, pripovedovalcev in interpretov vseh časov. Premalo je, če rečem, da je bil pomemben del tega, kar sem postal. Moj dedek je nenehno vrtel plošče Tonyja Bennetta, ko sem odraščal. Učiti se od njega je bila čast življenja. To, da me je moj junak vzel pod svoje okrilje, je bil eden največjih trenutkov v mojem življenju in karieri. Kako sem imel tako srečo, da sem dve desetletji klečal pred nogami mojstra? Tony, nikoli se ne bom nehal učiti od tebe in obljubim ti, da se bom potrudil, da bo glasba, ki jo cenimo, ostala živa. Počivaj v miru," je na svoj Instagram zapisal Michael Buble. Rocker Billy Joel je Bennetta opredelil kot enega najpomembnejših izvajalcev ameriških pop pesmi. V izjavi za Rolling Stone je dejal, da je Bennett podpiral skladatelje, ki bi drugače ostali neznani milijonom oboževalcem. "Z njim je bilo veselje delati. Njegova energija in navdušenje nad tem kar je delal je bilo nalezljivo. Bil je eden najbolj prijaznih ljudi, ki sem jih poznal," je dejal Joel. "Danes smo izgubili enega izmed velikih. Tony Bennett je bil tako čudovit umetnik in ljubek človek. V čast mi je bilo preživeti čas in ustvarjati glasbo z njim," je zapisal John Legend. Filmski zvezdnik in zagovornik pravic LGBTQ George Takei je Benneta imenoval za zadnjega "svoje vrste" in mojstra ameriške popevke. "Morda je pustil srce v San Franciscu, vendar je osvojil vsa naša srca od Sinatre do Lady Gaga. Počivaj v miru in nam zapoj iz zvezd Tony," je sporočil igralec iz serije Zvezdne steze.

icon-expand "Bil je eden najbolj prijaznih ljudi, ki sem jih poznal." FOTO: Profimeda

"Počivaj v miru Tony Bennett. V čast mi je bilo delati z enim najbolj ljubljenih, cenjenih in legendarnih pevcev prejšnjega stoletja na svetu. Pogrešali te bomo," se je od Tonyja poslovila Mariah Carey. "Tony Bennett je bil vrhunski umetnik. Njegova glasba se je zgodaj vpela v naša življenja. Njegov glas je bil tako domač, kot glasovi naših družinski članov. To velja za milijone po svetu. Zamišljali smo si, da bo živel večno. Seveda ni, nihče ne živi večno. Njegova glasba pa je druga zgodba," je sporočil filmski režiser Martin Scorsese. Vdova Franka Sinatre Nancy je sporočila, da je bil Tony eden najbolj imenitnih ljudi vseh časov. "Prijazen, ljubeč, nadarjen in velikodušen. Nikoli nas ni pustil na cedilu," je sporočila. "Počivaj v miru. Bil si utelešenje gospoda z edinstvenim božjim darom glasu. Res mi je bilo v veliko čast deliti oder s tabo," je sporočila glasbenica Carrie Underwood, ki je z Bennettom pela "It Had to Be You".

icon-expand Bennettov kip v San Franciscu. FOTO: Profimedia

"Imela sva ga rada in sva občudovala njegovo nadarjenost in zavezo za boljši svet. Vedno mu bova hvaležna, da je leta 1993 zapel na inavguracijski slovesnosti in je tolikokrat dal na voljo svoj talent za Clintonovo fundacijo. Z edinstvenim glasom in velikodušnostjo je živel življenje s popolnim tonom," sta sporočila Bill in Hillary Clinton. Oglasili so se tudi ustvarjalci slavne ameriške otroške televizijske oddaje Sesame Street, kjer je nastopal leta 1998. "Sesamova delavnica žaluje za Tonyjem Bennettom, ki je prinesel radost in glasbo milijonom po vsem svetu."