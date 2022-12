'Bila je nesporna kraljica britanske mode.'

V 82. letu starosti se je poslovila Vivienne Westwood , po mnenju mnogih ena največjih modnih oblikovalk na svetu. Vivienne je bila znana po svojih kampanjah, v katerih je izpostavljala družbenopolitične problematike, kot so podnebne spremembe in onesnaževanje, v modno zgodovino pa se bo zapisala kot oblikovalka, ki je v strogo modno industrijo pripeljala punk in punkovsko razmišljanje ter s tem spremenila definicijo mode, kot jo poznamo danes.

Svojo žalost je na spletu izrazila tudi Victoria Beckham , ki je Vivienne označila za legendarno oblikovalko in aktivistko. Z lepimi besedami ni varčevala niti igralka Kim Cattrall iz Seksa v mestu . Pokojnico je označila za genialko in svečenico punka. V krajši anekdoti se je spominjala oblikovalkine prijaznosti in radodarnosti: "Nikoli ne bom pozabila njene radodarnosti in prijaznosti ter dejstva, da je rešila dan," se je spominjala Catrallova, ki je na eni izmed promocijskih turnej ostala brez primernih oblačil.

"Počivaj v miru velika in navdihujoča Vivienne Westwood," je na Twitter zapisal Boy George . "Vivienne nas je vodila v punk in dlje in kljub temu, da se ji je modni svet velikokrat posmehoval, je bila nesporna kraljica britanske mode." Žalostna vest je presenetila glasbenika Billyja Idola , ki je priznal, da bo potreboval nekaj časa, da predela to informacijo. "Počivaj v miru, Vivienne. Kakšna ženska, v srcu tako mlada, polna motivacije, čudovita in elegantna," se je dobre prijateljice na Twitterju spominjala Yoko Ono , soproga pokojnega Johna Lennona .

Smrt oblikovalke je javnosti sporočil njen soprog Andreas Kronthaler in sprožil številne odzive. Pokojni oblikovalki so se na spletu poklonili številni znani obrazi.

“Bila je briljantna in ljudem je dala dovoljenje, da so bili zvesti sami sebi."

Talent in pogum oblikovalke sta z objavama na družbenih omrežjih počastili tudi igralki in aktivistki Rose McGowan in Jamie Lee Curtis. Obe sta pohvalili dejstvo, da Vivienne ni bilo strah dvigniti nekaj prahu, in poudarili, da je Angležinja s svojim vplivom mnogim omogočila, da živijo avtentično življenje. "Bila je briljantna in ljudem je dala dovoljenje, da so bili zvesti sami sebi."

Igralka Juliette Lewis je pokojno modno ikono označila za redko čudežno silo, ki se je sedaj povzpela v nebo. "Seveda sem nosila njena oblačila, jo videla govoriti na prireditvi v njeno čast in imela redek privilegij, da sem jo spoznala. Bila je popolnoma brezkompromisna v svojem avtoritativnem in tako kul uravnovešenem, trajnostnem vsemu," je zapisala."Vedno je ustvarjala za prihodnost, tako da je neomajno in pronicljivo gledala v sedanjost. Ona je in je bila revolucionarka. Ni le dvomila o lepotnih standardih, temveč sploh ni videla ali priznavala, da bi ti imeli kaj opraviti z relevantnostjo in nujnostjo individualističnega estetskega izražanja. Naj živi kraljica."