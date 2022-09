'Bila je zelo prijazna. Pravzaprav normalna in direktna.'

Nekdanji poslanec parlamenta Združenega kraljestva in kraljevi zaupnik Gyles Brandreth je zaradi svoje vloge na Otoku in dejstva, da je pokojno monarhinjo osebno poznal, velikokrat slišal vprašanje: "Kakšna je bila kraljica v resnici?" V daljšem zapisu je za angleški DailMail ponudil odgovor na večno vprašanje.

'Njeno življenje je vodila dolžnost' "Kakšna je bila kraljica v resnici? Moj odgovor številne razočara. Bila je namreč zelo prijazna. Pravzaprav normalna in direktna. Veliko bolj, kot bi pričakovali," je na začetku zapisa za angleški DailMail zapisal nekdanji poslanec parlamenta Združenega kraljestva in kraljevi zaupnik Gyles Brandreth. Pri tem se je vprašal, ali se ljudje sploh zavedajo, kakšno srečo so imeli, da je njihovo državo predstavljala kraljica, ki po njegovih besedah ni bila niti ekscentrična niti kihotska, medtem ko je bil njen mož pošten in neposreden.

icon-expand "Popolnoma je razumela svojo vlogo, svoje dolžnosti in neizogibne omejitve, ki jih te nalagajo." FOTO: Profimedia

"Če obstaja ena beseda, ki povzema Elizabeto II., je to vestna. Njeno življenje je vodila dolžnost. Bila je vestna hči in vestna kraljica," je nadaljeval Brandreth in bralce spomnil na kraljičino zaobljubo iz leta 1937, ko je dejala: "Pred vsemi vami prisegam, da bom vse svoje življenje, naj bo dolgo ali kratko, posvetila služenju vam in naši veliki kraljevi družini, ki ji vsi pripadamo." Tega se je najdlje vladajoča angleška monarhinja, ki je na prestolu sedela kar 70 let, tudi držala. Kljub temu, da se ji položaj sprva ni obetal, je hčerka kralja Jurija VI. po očetovi smrti do konca vztrajala z "neusmiljeno, neskončno ponavljajočo se vožnjo po toboganu kraljevih dolžnosti in dobrih del." Nekdanji poslanec parlamenta Združenega kraljestva je v zapisu pojasnil, da je bila kraljica veliko več, kot le vodja države. Po njegovih besedah je bila v središču srca identitete naroda. "Popolnoma je razumela svojo vlogo, svoje dolžnosti in neizogibne omejitve, ki jih te nalagajo. Toda kraljičino življenje je bilo tudi privilegij. Spoznala je vse in bila povsod. Nikoli ni želela ničesar. Kamor koli je prišla, so jo počastili."

icon-expand "Bila je zelo prijazna. Pravzaprav normalna in direktna. Veliko bolj, kot bi pričakovali." FOTO: Profimedia

'Udobje rutine, ki se je redko spreminjala' Kljub temu, da so se njene dnevne obveznosti razlikovale, je kraljica po besedah Brandretha s pomočjo osebja ohranjala rutino. Zbujala se je ob osmih zjutraj, ko je v njeno sobo vstopila pomočnica in ji ponudila čaj. Kraljico je nato v kopalnici čakala skrbno pripravljena kopel. Ob devetih se je Elizabeta II. nato odpravila na zajtrk ter v rokah držala zelo pomemben rekvizit: radio. Ob najpomembnejšem obroku dneva, ki je bil sicer za glavo države precej skromen, je tako poslušala najnovejše novice in ostajala na tekočem z aktualnim dogajanjem. Za zajtrk je kraljica jedla kosmiče ter rezino kruha, namazano z marmelado. Ob desetih se je nato začel njen delovnik, med katerim je sprejemala goste in pregledovala razno dokumentacijo. Do svojega 96. rojstnega dneva si je pred kosilom nato privoščila kozarec gina ter Dubonneta (sladek, aromatiziran aperitiv na osnovi vina, op.a.)

icon-expand Kraljica Elizabeta II. njeni ljubljeni štirinožni prijatelji. FOTO: Profimedia

Poseben dan v dnevu je za kraljico napočil ob 14:30, ko so na vrsto prišli njeni ljubljeni štirinožni prijatelji in sprehod po zemljišču palače. V večernih urah je nato nastopil čas za večerjo in sprostitev s kozarčkom gintonika. In kljub temu, da sta kraljica in njen soprog velikokrat jedla skupaj, se kraljica ni branila zasebnega časa. Rada je gledala televizijo, reševala križanke ter se družila s svojimi psi. Zelo rada pa je tudi klepetala po telefonu. "Kljub temu, da je od svojega desetega leta vedela, da bo nekoč postala kraljica, mi je od nekdaj delovala precej dobro uravnotežena, prizemljena in sproščena sama s sabo, svetom in svojim mestom v njem," je dodal Brandreth. 'Sestavljali sta jo ljubezen do psov in konjev, vljudnost, prijaznost in družbena koristnost' In kako so kraljico opisali njeni znanci? "Lahko vam natančno povem, kakšna je bila kraljica. Imela je hobije, zanimanja, lastnosti in okuse angleške (ali škotske) rojakinje svojega razreda in generacije. Sestavljali sta jo ljubezen do psov in konjev, vljudnost, prijaznost in družbena koristnost," je v zapisu dejal Brandreth in se spomnil na besede kraljičine zelo dobre prijateljice iz otroštva, ki je dejala, da bi si Elizabeta II. veliko raje ustvarila življenje na vasi, kjer bi jo obkrožale živali in delo gospodinje.

icon-expand Kletvice so bile del njenega besednega zaklada, čeprav so bile te bolj pogoste pri soprogu Filipu. FOTO: AP

Kljub temu, da je uradno svojih političnih prepričanj ni javno izražala, je bila v zasebnem življenju vse, samo politično korektna ne. Jezdila je brez čelade, vozila se je brez varnostnega pasu in gostom ponujala neomejeno količino cigaret. Tudi sama si je od časa do časa privoščila kakšen dim. Kletvice so bile del njenega besednega zaklada, čeprav so bile te bolj pogoste pri soprogu Filipu. Kljub resni vlogi se je kraljica večkrat pošalila in svojim sogovornikom med pogovorom hitro navrgla kakšno sarkastično pripombo. In česar ni uspela povedati z besedami, je prepustila svoji zgovorni mimiki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob spominjanju na kraljičino zabavno plat se je Brandreth dotaknil kraljičinega sodelovanje pri odprtju olimpijskih iger v Londonu leta 2012, ko je zaigrala ob legendarnemu Jamesu Bondu (Daniel Craig). "Všeč ji je bilo, da so jo povabili k sodelovanju in svojo vlogo je odigrala brez napora in v enem samem poskusu. Zvečer je uživala v presenečenju, saj sodelovanja ni razkrila niti svoji družini." Prav družina je bila po pripovedovanju znancev pomemben del njenega življenja. Kljub temu, da je bila glava države, to ni pomenilo, da je ukazovala svojim sorodnikom. Dejanj svojih družinskih članov ni obsojala temveč v vsem skušala videti dobro plat. Znala je ohraniti mirno kri, tudi takrat ko to ni uspelo njenemu soprogu. Rada se je zatekala k molitvi, kljub vrvežu vsakdana pa je vedno ohranjala svoj tempo.