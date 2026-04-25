Bili so Jacksonova druga družina, zdaj ga obtožujejo posilstev in spolnih zlorab

Nekoč so jih imenovali za njegovo drugo družino, danes pa sorojenci Cascio slikajo povsem drugačno podobo svojega prijateljstva s pokojnim Michaelom Jacksonom . V intervjuju za New York Times so ta konec tedna opisali, kako naj bi jih pop zvezdnik dolga leta spolno zlorabljal, medtem ko naj bi njegovi zaposleni vse skupaj prikrivali. "Prali so nam možgane, manipulirali so z nami," je dejal Edward Cascio , ki pojasnjuje, zakaj so v preteklosti Jacksona celo javno zagovarjali pred podobnimi obtožbami.

Po navedbah februarske tožbe sorojencev, vložene na zveznem sodišču v Kaliforniji, naj bi zaposleni pri zvezdniku prav tako nad družino izvajali pritisk, da podpiše sporazum, ki naj bi jim pod lažnimi pretvezami preprečeval govoriti o letih domnevnih zlorab, ki naj bi jih prestali. Družina naj bi se iscer s superzvezdnikom spoprijateljila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je njihov oče, upravitelj hotela na Manhattnu, spoznal Jacksona.

Sedaj 37-letna Marie-Nicole Porte je podrobno opisala incident, ki naj bi se pripetil v njihovem družinskem domu. Jackson naj bi se namreč po terorističnem napadu 11. septembra za več mesecev zatekel k njim. Povedala je, da naj bi jo pevec, ko je bila stara le 12 let, opazoval golo in se ob tem samozadovoljeval.

Njen brat Dominic Cascio pa navaja, da je bil prvič spolno zlorabljen pri osmih letih v takratnem Euro Disneyju, kjer sta skupaj naga ležala v postelji. Po njegovih besedah so se zlorabe stopnjevale v poznejša leta. Edward Cascio prav tako zatrjuje, da se je nadlegovanje vleklo daleč v njegovo odraslo dobo. "Čutil sem, kot da mi je vzel moškost," je pretreseno povedal 43-letnik.