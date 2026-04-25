Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Bili so Jacksonova druga družina, zdaj ga obtožujejo posilstev in spolnih zlorab

Los Angeles, 25. 04. 2026 14.44 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
E.K.
Michael Jackson

Nekoč njegova druga družina, danes trdijo, da jih je Michael Jackson leta spolno zlorabljal. Sorojenci Cascio so razkrili travmatične podrobnosti o domnevnih spolnih zlorabah pokojnega zvezdnika, zaradi katerih so na kalifornijskem sodišču vložili tožbo. Slednja pevca opisuje kot: "večkratnega storilca spolno kaznivih dejanj, ki je v obdobju več kot desetih let Cascieve omamljal, posiljeval in spolno zlorabljal."

Nekoč so jih imenovali za njegovo drugo družino, danes pa sorojenci Cascio slikajo povsem drugačno podobo svojega prijateljstva s pokojnim Michaelom Jacksonom. V intervjuju za New York Times so ta konec tedna opisali, kako naj bi jih pop zvezdnik dolga leta spolno zlorabljal, medtem ko naj bi njegovi zaposleni vse skupaj prikrivali. "Prali so nam možgane, manipulirali so z nami," je dejal Edward Cascio, ki pojasnjuje, zakaj so v preteklosti Jacksona celo javno zagovarjali pred podobnimi obtožbami.

FOTO: The New York Times - Profimedia

Po navedbah februarske tožbe sorojencev, vložene na zveznem sodišču v Kaliforniji, naj bi zaposleni pri zvezdniku prav tako nad družino izvajali pritisk, da podpiše sporazum, ki naj bi jim pod lažnimi pretvezami preprečeval govoriti o letih domnevnih zlorab, ki naj bi jih prestali. Družina naj bi se iscer s superzvezdnikom spoprijateljila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je njihov oče, upravitelj hotela na Manhattnu, spoznal Jacksona.

Sedaj 37-letna Marie-Nicole Porte je podrobno opisala incident, ki naj bi se pripetil v njihovem družinskem domu. Jackson naj bi se namreč po terorističnem napadu 11. septembra za več mesecev zatekel k njim. Povedala je, da naj bi jo pevec, ko je bila stara le 12 let, opazoval golo in se ob tem samozadovoljeval.

Njen brat Dominic Cascio pa navaja, da je bil prvič spolno zlorabljen pri osmih letih v takratnem Euro Disneyju, kjer sta skupaj naga ležala v postelji. Po njegovih besedah so se zlorabe stopnjevale v poznejša leta. Edward Cascio prav tako zatrjuje, da se je nadlegovanje vleklo daleč v njegovo odraslo dobo. "Čutil sem, kot da mi je vzel moškost," je pretreseno povedal 43-letnik.

Tožba, ki je bila vložena februarja in jo je zdaj pridobil USA TODAY, opisuje Michaela Jacksona kot "večkratnega storilca spolno kaznivih dejanj, ki je v obdobju več kot desetih let Cascieve omamljal, posiljeval in spolno zlorabljal." Njihov brat Frank Cascio, avtor spominske knjige My Friend Michael (Moj prijatelj Michael, op. p.), je za The New York Times povedal, da je bil prav tako žrtev spolne zlorabe. Ker pa sodeluje v arbitražnem postopku, povezanem s prvotnim dogovorom, se zvezni tožbi svojih sorojencev ne more pridružiti.

Odnosi med družino Cascio in upravitelji Jacksonove zapuščine so se sicer začeli krhati leta 2019, po izidu dokumentarnega filma Leaving Neverland. Takrat naj bi upravljalci zapuščine sorojencem ponudili pet letnih izplačil v višini približno 630.000 evrov v zameno za podpis pogodbe o odkupu pravic in svetovalnem sodelovanju.

Odvetnik zapuščine Marty Singer pa te nove tožbe označuje kot obupan poskus zaslužka in poudarja, da je družina Cascio nezanesljiv vir, saj meni, da so njihove zgodbe v preteklosti variirale glede na njihove trenutne interese.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Michael Jackson tožba kralj popa spolna zloraba Cascio

Druženje očetov in hčerk v dirkaškem paddocku

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
25. 04. 2026 16.15
Je bil trn v peti globoki državi, sonmu naprtili goro laži.
Odgovori
0 0
Verus
25. 04. 2026 16.02
Michael je ena vecjih žrtev pohelpa in prikaz, kako dalec zloba gre, ko je v igri denar.
Odgovori
+2
3 1
zurc
25. 04. 2026 16.17
točno tako
Odgovori
0 0
Vladna norost
25. 04. 2026 15.59
Zgleda je še veliko denarja v vreči iz katere bi si radi finančno stanje izboljšali.
Odgovori
+5
5 0
slayer2
25. 04. 2026 16.04
Podobnost z našimi politiki je zgolj naključna 😂😂😂
Odgovori
0 0
ap100
25. 04. 2026 15.48
pa saj to smo vsi vsaj slutili
Odgovori
-3
1 4
zurc
25. 04. 2026 15.54
normalni ljudje ki pozitivno gledajo na svet ,ne,morda ti!
Odgovori
+0
1 1
ap100
25. 04. 2026 16.14
dejte no spomnite se afer z dečki, posvojencem, visokimi plačili za molk itd
Odgovori
+1
1 0
ap100
25. 04. 2026 16.15
kar pa še ne pomeni da ni bil velik glasbenik
Odgovori
0 0
zurc
25. 04. 2026 16.18
zakaj za take stvari nikoli ne obtožijo tistega ki nima denarja
Odgovori
0 0
a.kralj1994
25. 04. 2026 15.41
A to so pozabili pa so se slučajno sedaj na to spomnili, ali pa jim je zmanjkalo denarja in v tem vidijo lep zaslužek...only in USA!!!
Odgovori
+4
4 0
Geniusslo
25. 04. 2026 15.40
A dej dej... Vsak ki ima 5 minut časa bo sedaj tožbe vlagal ko se človek branit ne more...
Odgovori
+4
4 0
Amor Fati
25. 04. 2026 15.40
Vse je šlo po zlu v trenutku ko je omenil kdo je pravi zlodej glasbene industrije. Pričakoval je začudene obraze in tišino med publiko, ki je bila tedaj prisotna, dobil pa nekaj povsem drugega. Mislim, da so namesto začudenosti in tišine, vzklikali njegovo ime. Skratka, Michael ni imel nobenih možnosti proti varnostnikom, ki so bili pripravljeni na ta scenarij. Vsi vemo, kaj je sledilo.
Odgovori
0 0
tech
25. 04. 2026 15.37
Verjetno še eni ki so zavohali denar in kot mrhovinarji se bodo poskušali dokopat do deleža njegovega premoženja.
Odgovori
+4
4 0
First Last
25. 04. 2026 15.35
Normalno za um ko ze imas vse
Odgovori
0 0
Arrya
25. 04. 2026 15.32
Resno, vprašanje o tem kdo je napisal članek je razlog za izbris????
Odgovori
+4
4 0
Animal_Pump
25. 04. 2026 15.29
Lažejo, da še sami seb verjamejo.
Odgovori
+4
5 1
progresivnidaveknastanovanja
25. 04. 2026 15.27
pred desetletji nas je spolno zlorabil. Kakšnih 20 let smo še prijateljevali, potem smo se pa spomnili da ga lahko obtožimo. Oni ki ga je prvi tožil je kasneje naredil samomor. Karma?
Odgovori
+5
5 0
zurc
25. 04. 2026 15.25
samo eno naj povedo,koliko so si zamislili da bi lahko iztržili?gre se samo za posran denar brez dela!
Odgovori
+7
7 0
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669