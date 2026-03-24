Bill Cosby izgubil civilno tožbo za več kot 17 milijonov evrov

Donna Motsinger je bila leta 1972 natakarica v eni od restavracij blizu San Francisca, ki jo je obiskoval Bill Cosby. V tožbi je trdila, da jo je nekega dne povabil na svojo komično predstavo, ko se je vračala domov iz službe, navaja New York Times.

V limuzini ji je dal vino in v njegovi garderobi v gledališču ji je postalo slabo, nakar ji je dal tableto, za katero je trdil, da je aspirin. Nazadnje se spomni le še, da sta jo dva moška odnesla v Cosbyjevo limuzino, nato pa se je zbudila gola doma v svoji postelji in ugotovila, da je bila omamljena in posiljena. Cosbyjevi odvetniki so navedbe zavrnili in trdili, da ne temeljijo na nobenih dokazih, ter napovedali pritožbo.

88-letni Cosby, ki na procesu ni pričal, je bil pred leti že obsojen na deset let zapora, ker je omamljal ženske in jih potem spolno zlorabljal. Višje sodišče je obsodbo leta 2021 razveljavilo iz proceduralnih razlogov, ko je že prestal tri leta zaporne kazni.

V tožbi Motsinger je podal izjavo pod prisego, v kateri je dejal, da se spomni, da sta bila skupaj v limuzini in da je želel imeti z njo spolni odnos, vendar se ne spomni, ali sta ga imela. Izjavil je tudi, da je zaradi tožb ostal brez dela in denarja. "Moje premoženje je šlo navzdol kot podmornica brez motorja," je dejal po navedbah New York Timesa. Časopis navaja, da je Cosby lani prodal vrstno hišo na Manhattnu za okoli 24 milijonov evrov, še vedno pa ima hiši v Pensilvaniji in Massachusettsu.

Nekdanji slavni televizijski komik in zvezdnik oddaje Cosby Show je vedno vztrajal, da ni nikogar spolno napadel, ampak so bili vsi spolni odnosi z ženskami sporazumni.

Motsinger je lahko tožila kljub izteku zastaralnega roka, ker je Kalifornija spremenila zakonodajo v prid žrtvam spolnih zlorab in v času okrepitve gibanja Jaz tudi, ko so ženske začele obtoževati slavne in mogočne spolnih zlorab, podaljšala roke zastaranja, tako kot tudi New York in nekatere druge države.