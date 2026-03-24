Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Bill Cosby izgubil civilno tožbo za več kot 17 milijonov evrov

Los Angeles, 24. 03. 2026 10.34 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Bill Cosby

Ameriški filmski zvezdnik Bill Cosby je v ponedeljek izgubil tožbo ženske, ki ga je obtožila, da jo je leta 1972 spolno napadel. Porota je sklenila, da ji mora plačati 19,25 milijona dolarjev (17,71 milijona evrov), poročajo ameriški mediji.

Donna Motsinger je bila leta 1972 natakarica v eni od restavracij blizu San Francisca, ki jo je obiskoval Bill Cosby. V tožbi je trdila, da jo je nekega dne povabil na svojo komično predstavo, ko se je vračala domov iz službe, navaja New York Times.

V limuzini ji je dal vino in v njegovi garderobi v gledališču ji je postalo slabo, nakar ji je dal tableto, za katero je trdil, da je aspirin. Nazadnje se spomni le še, da sta jo dva moška odnesla v Cosbyjevo limuzino, nato pa se je zbudila gola doma v svoji postelji in ugotovila, da je bila omamljena in posiljena. Cosbyjevi odvetniki so navedbe zavrnili in trdili, da ne temeljijo na nobenih dokazih, ter napovedali pritožbo.

88-letni Cosby, ki na procesu ni pričal, je bil pred leti že obsojen na deset let zapora, ker je omamljal ženske in jih potem spolno zlorabljal. Višje sodišče je obsodbo leta 2021 razveljavilo iz proceduralnih razlogov, ko je že prestal tri leta zaporne kazni.

V tožbi Motsinger je podal izjavo pod prisego, v kateri je dejal, da se spomni, da sta bila skupaj v limuzini in da je želel imeti z njo spolni odnos, vendar se ne spomni, ali sta ga imela. Izjavil je tudi, da je zaradi tožb ostal brez dela in denarja. "Moje premoženje je šlo navzdol kot podmornica brez motorja," je dejal po navedbah New York Timesa. Časopis navaja, da je Cosby lani prodal vrstno hišo na Manhattnu za okoli 24 milijonov evrov, še vedno pa ima hiši v Pensilvaniji in Massachusettsu.

Nekdanji slavni televizijski komik in zvezdnik oddaje Cosby Show je vedno vztrajal, da ni nikogar spolno napadel, ampak so bili vsi spolni odnosi z ženskami sporazumni.

Motsinger je lahko tožila kljub izteku zastaralnega roka, ker je Kalifornija spremenila zakonodajo v prid žrtvam spolnih zlorab in v času okrepitve gibanja Jaz tudi, ko so ženske začele obtoževati slavne in mogočne spolnih zlorab, podaljšala roke zastaranja, tako kot tudi New York in nekatere druge države.

Bill Cosby
Bill Cosby
FOTO: Profimedia

Na sodnem procesu v njeni tožbi je kot priča nastopila Andrea Constand, zaradi katere je bil Cosby poslan v zapor v Pensilvaniji, potem ko je porota po sodnem procesu ugotovila, da jo je omamil in spolno napadel.

Potem ko je vrhovno sodišče Pensilvanije razveljavilo obsodbo, je Cosbyja leta 2022 civilno tožila Judy Huth, ki je prepričala poroto, da jo je zvezdnik leta 1975 spolno napadel v Playboyjevi graščini v Los Angelesu, ko je bila stara 16 let, poroča New York Times.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
24. 03. 2026 11.36
Dobri želodci 🤮
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
24. 03. 2026 11.29
"Spomni se, da sta bila skupaj v limuzini in da je želel imeti z njo spolni odnos, vendar se ne spomni, ali sta ga imela." Bom jaz povedal: imela sta ga.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599