Bill Cosby kriv spolne zlorabe 16-letnice

Bill Cosby je kriv spolne zlorabe mladoletnice, je sporočila porota po zaključku sodnega procesa, dolgega skoraj dva meseca. Razsodili so v prid sedaj 64-letne Judy Huth , ki je upravičena do skoraj pol milijona evrov odškodnine s strani nekoč priljubljenega igralca iz serije The Cosby Show.

Sodni spisi razkrivajo pričanje Huthove, ki je pojasnila, da je v tistem času s prijateljico Cosbyja spoznala v enem od parkov, kasneje pa ju je povabil na zabavo v zloglasen dvorec. Priznala je, da jo je tkrat 37-letni Cosby napadel ter jo prisilil v spolni odnos. Tožbo je vložila že leta 2014, takrat je trdila, da je do dogodka prišlo leto prej, ko je bila stara 15 let, vendar je kasneje svojo napako popravila.

Sojenje se je pričelo skoraj leto dni po tem, ko so Cosbyja izpustili iz zapora v Pennsylvaniji, ko so bile zavrnjene vse obtožbe glede napadov na druge ženske. Prvotno je bil obsojen na tri do deset let zaporne kazni zaradi spolnih napadov in omamljanja žrtev, a je konec junija 2021 vrhovno sodišče odločilo, da bo kazen razveljavilo