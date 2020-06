Bill Cosby o Floydovi smrti: Tudi moj pokojni sin je bil žrtev rasističnega nasilja

"Nisem si mogel pomagati, da se ob vsem tem ne bi spomnil na svojega sina Ennisa, ki je bil prav tako umorjen," je zapisal Bill Cosby . Igralec in stand-up komik je sina izgubil leta 1997, ko je 27-letnega Ennisa umoril rasistični ropar. Ta je Cosbyjevega sina ustrelil v glavo in tik pred tem zakričal: "Umri črnuh!" Ennisa je umoril 18-letni Mihkail Marshasev , piše Page Six. Ta zdaj preživlja dosmrtno zaporno kazen.

"Razumem bolečino. Razumem občutek nemoči. In tudi jaz razumem, da si noben starš ne želi postati član kluba Moj otrok je bil žrtev rasističnega sovraštva," je v izjavi še zapisal 82-letnik, a se tu ni ustavil. Bill je v svoji uradni izjavi nagovoril še župane mest po Združenih državah Amerike. "Ne morete na teren pošiljati policistov, ki so od glave do pet oblečeni v polno opravo, ki so pripravljeni izvajati fizično nasilje nad ljudmi. To ne predaja sporočila, ki ga ljudje pričakujejo v mirnih protestih. Policisti – odstranite vso svojo opremo, odstranite pištolo, slecite zaščitne obleke in se na ulice odpravite z ljudmi, ki ste si jih sicer sami izbrali za sovražnike."Pozval jih je, naj se policisti raje pridružijo ljudem na protestih in naj se ne obračajo proti njim, da so tudi oni del skupnosti in da morajo pokazati nekaj odgovornosti.