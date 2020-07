Bill Cosby odvetniški službi dolguje 2,6 milijona evrov

Komik je sicer septembra 2019 želel izpodbijati razsodbo v Kaliforniji, ko je morala odvetniška služba plačati sedem do devet milijonov evrov za stroške obravnave. Od tega naj bi 2,6 milijona evrov poravnal komik sam, znesek pa še vedno ni plačan.

82-letni Cosby prestaja tri do deset let zaporne kazni, potem ko ga je porota leta 2018 spoznala za krivega spolnih napadov in omame. Sodili so mu v primeru nekdanje uslužbenke univerze Temple in nekdanje košarkariceAndree Constand, ki naj bi jo leta 2004 na svojem domu omamil in spolno napadel.