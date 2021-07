Bill Cosby po izpustu iz zapora: Hvala vsem za podporo

"Nikoli nisem spreminjal svojega stališča ali svoje zgodbe. Vedno sem ohranjal stališče, da sem nedolžen. Hvala vsem mojim oboževalcem, podpornikom in prijateljem, da so mi stali ob strani v tem času. Posebna zahvala pa gre vrhovnemu sodišču v Pensilvaniji za spoštovanje pravne države in pravnih zakonov."

83-letni igralec Bill Cosby je bil predčasno izpuščen iz zapora, kjer je zadnja tri leta prestajal kazen zaradi spolnih napadov in omamljanja svojih žrtev. Po odhodu domov se je javno zahvalil vsem, ki so mu vseskozi izkazovali podporo.

Bill je bil v zaporu skoraj tri leta. Prvotno je bil obsojen na tri do deset let zaporne kazni zaradi spolnih napadov in omamljanja žrtev. 30. junija je vrhovno sodišče odločilo, da bo kazen razveljavilo. Le nekaj ur po tem, ko je sodišče sporočilo svojo odločitev, pa so paparaci Billa že ujeli na poti do prevoza, s katerim se je odpeljal domov v Elkins Park. Paparace je pozdravil z znakom za mir.

Njegova odvetnica je po veseli novici za medije povedala: "Zelo smo veseli, da lahko gospoda Cosbyja peljemo domov." Povedala je, da igralca sploh ne bi smeli obravnavati, saj naj bi imeli za vse obtožbe premalo dokazov. "Obrnili so mu hrbet zaradi politike in mnenja ljudi."

Cosby je sicer zavrnil komentiranje zadeve za medije, ki so se zbrali pred zaporom, je pa njegov odvetnik povedal: "Veseli smo da je doma. Komaj že čaka, da bo videl svojo ženo in otroke."