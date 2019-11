Bill Cosby prvič po razsodbi: Vse je nastavljeno

82-letni ameriški igralec in komik Bill Cosby, ki je zaradi spolnega napada obsojen na tri do deset let zapora, je prvič po razsodbi spregovoril. Za BlackPressUSA.com je namreč pripovedoval o svojem življenju za rešetkami in vseskozi zagovarjal svojo nedolžnost.

Cosby je bil med intervjujem sicer skesan, vendar je zagovarjal svojo nedolžnost in pod vprašaj postavil njegovo celotno sojenje ter tri- do desetletno zaporno kazen. "Ostalo mi je še osem let in devet mesecev," je začel Cosby in ob tem poudaril: "Ko bom prosil za pogojni izpust, mojega obžalovanja ne bodo slišali. Ni mi mar, kakšni ljudje se zberejo in govorijo o tem, če jih ni bilo tam. Oni ne vejo."