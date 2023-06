Bill Cosby se sooča z novo tožbo: Posilstvo mu očita še ena nekdanja manekenka

Bill Cosby je znova obtožen spolnega napada. Slabo leto po tem, ko je porota na sojenju v Santa Monici odločila, da je kriv zlorabe takrat mladoletne Judy Huth, se je oglasila nova žrtev. Da jo je leta 1969 omamil in posilil, mu sedaj očita tudi nekdanja manekenka Victoria Valentino, ki je tožbo vložila na višjem sodišču v Los Angelesu. V dokumentih celo navaja, da jo je zvezdnik izkoristil v času, ko je bila na najnižji točki svojega življenja, saj je žalovala za preminulim sinom.

Bill Cosby se je z obtožbami o spolnih zlorabah soočil že velikokrat, a vedno se takrat, ko misli, da se je že vsega rešil, najde nova žrtev. Slabo leto po tem, ko je porota odločila, da je kriv spolne zlorabe Judy Huth, s katero naj bi se zapletel na Playboyevem dvorcu, ko je bila stara komaj 16 let, se je sedaj oglasila še ena nekdanja manekenka.

Bill Cosby se je z obtožbami o spolnih zlorabah soočil že velikokrat. FOTO: Profimedia

Victoria Valentino je na višje sodišče v Los Angelesu vložila tožbo, v kateri zvezdniku očita, da jo je omamil in posilil. Dogodek naj bi se zgodil leta 1969, ko sta se danes 85-letni igralec in 80-letna manekenka srečala v eni od losangeleških restavracij. "Pristopil je k meni, ko me je videl jokati in mi ponudil tableto, ki naj bi mi pomagala," je zapisano v dokumentih. "Ko sem jo zaužila, me je prisilil v spolne odnose. Bila sem omamljena," je še dodala.

Med drugim je v dokumentih navedla tudi, da jo je zvezdnik izkoristil, ko je bila na najnižji točki v svojem življenju. "V tistem času sem izgubila svojega 6-letnega sina. Bila sem v času žalovanja, on pa je mojo bolečino izkoristil," je zapisala in dodala, da jo je to zaznamovalo za vse življenje. "Travma, ki mi jo je povzročil, ne vpliva samo name, ampak tudi na moje otroke in vnuke," je razkrila. Nekdanjo manekenko je k odločitvi, da spregovori, gnala želja in upanje, da s tem spodbudi še koga, da pove resnico in si dovoli preboleti izkušnjo. Na drugi strani pa Andrew Wyatt, tiskovni predstavnik 85-letnika, trdi, da je Victorijin poskus zgolj napad na vse temnopolte moške v Ameriki.