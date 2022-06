Bill Cosby se znova sooča z obtožbo o spolni zlorabi

V Santa Monici se začenja novo sojenje zoper igralca Billa Cosbyja , zaradi obtožbe o spolni zlorabi, ki naj bi se zgodila leta 1975, na Playboyevem dvorcu. 64-letna Judy Huth trdi, da jo je komik prisilil v spolno občevanje, ko je bila stara 16 let. Njeni odvetniki bodo na sodišču kot dokaz priložili fotografije in druge arhivske eksponate, s katerimi bodo dogodek časovno umestili, med drugim pa bo pričala tudi Huthova.

Bill obtožbe o spolni zlorabi zanika. Njegovi odvetniki so sicer priznali, da je igralec Huthovo peljal v dvorec, saj to dokazuje fotografija, a trdijo, da takrat ni bila mladoletna. Cosby na sodišču ne bo pričal, saj je sodnik odločil, da lahko uveljavlja svoj privilegij petega amandmaja proti samoobtožbi. Njegovi predstavniki pravijo, da se sojenja zaradi zdravstvenih težav ne more udeležiti. Povedali so, da je potovanj zanj pretežko, saj je zaradi glavkoma oslepel.