Bill Cosby smrt soigralca primerjal z izgubo umorjenega sina

Cosby je po navedbah zastopnika izrazil prepričanje, da je Warner s svojim življenjem in delom ustvaril trajen pečat, ki bo še naprej spreminjal svet, tako kot je to storil v humoristični seriji. Cosby, ki je tri leta preživel v zaporu in se še vedno sooča s številnimi obtožbami spolnega nasilja, je spregovoril tudi o Warnerjevi delovni etiki. Po njegovih besedah se je že kot otrok vedno naučil svojega besedila in bil vselej pripravljen.

"Ko sem prejel novico, sem bil šokiran. Seveda so moje misli šle naravnost k njegovi materi, ki je tako trdo delala. Bila je tako čudovita z njim," je prek predstavnika zaključil Cosby, ki še zdaleč ni bil edini, ki se je javno odzval na tragično vest. Oglasili so se pokojnikovi soigralci in prijatelji, vsi skrušeni in prepričani, da je igralec svet zapustil veliko prezgodaj.