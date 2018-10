Bill Cosby v ječi našel prijatelje med pazniki

Pred tednom dni je na pensilvanijskem sodišču padla končna obsodba, da mora igralec Bill Cosby zaradi spolnega napada, ki ga je storil leta 2004, v zapor za dobo od treh do desetih let. Zvezdnik je tako že teden dni v zaporu, in na dan curljajo podrobnosti njegovega zaporniškega življenja.

Bill Cosby je obsojen na najmanj tri leta zapora. FOTO: AP Bill Cosby na poti v zapor. FOTO: Profimedia Sodišče v Pensilvaniji je ameriškega televizijskega zvezdnika Billa Cosbyja obsodilo na najmanj tri leta zaporne kazni zaradi spolnega napada na žensko pred več kot desetletjem. Kmalu po sodbi so ga prepeljali v zapor blizu Filadelfije, ki je svoja vrata odprli poleti, tam je osebje ocenilo njegovo fizično ter psihično stanje ter mu dodelilo zaporno številko NN7687. Ob prihodu je zvezdnik prejel osnovne potrebščine, kot so uniforma, posteljnina, brisač, čevlje ter toaletne potrebščine ter ga namestili v samsko celico, blizu zaporniške ambulante. Ker so zdravniki potrdili, da je 81-letni igralec slep, mu je zapor dodelil osebo, ki ga spremlja po zaporu. Zajtrk mu pripeljejo v celico, nato pa se z vodičem odpravi v knjižnico ter zaporniško dvorišče. Spletna stran TMZje zapisala, da je Cosby našel prijatelje med pazniki, vsak dan pa za nekaj minut po telefonu govori tudi s svojo soprogo, pogovor pa se v glavnem vrti okoli pritožbe na sodbo. Tuji mediji so še poročali, da bo po desetih dneh zvezdnik lahko kupil televizijski ali radijski sprejemnik, dovoljen pa bo tudi tablični računalnik. Ker je bil zapor zgrajen letos poleti, bodo zaporniki imeli tudi klimo.