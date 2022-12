Bill Cosby v letu 2023 načrtuje turnejo.

Na vprašanje, če bo morda leto 2023 zanj leto turnej, je Cosby odgovoril pritrdilno in dodal, da se zelo zabava, ko pripoveduje smešne zgodbe. "Mislim, da bom lahko nastopal in bom takšen Bill Cosby, kakršnega gledalci poznajo," je povedal. Cosbyjev predstavnik Andrew Wyatt je potrdil načrte o turneji, tožbe pa je označil za brezpredmetne, neutemeljene in lahkomiselne.

V začetku meseca je sicer pet žensk v New Yorku vložilo tožbo proti Cosbyju zaradi spolnega napada, kar jim omogoča sprememba zakona, ki za take obtožbe odpravlja zastaralni rok. Ženske Cosbyja obtožujejo spolnih napadov v 80. ali 90. letih minulega stoletja, ko je bil na višku svoje slave.