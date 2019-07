Bill Cosby v zaporu na dieti

Ameriški igralec in komik Bill Cosby, ki je zaradi spolnega napada obsojen na tri do deset let zapora, se tudi tam želi prehranjevati, kar se da zdravo. Pravi, da je konec je časov želeja in pudinga, ne le zaradi tega, ker je zaprt, ampak, ker se je zaprisegel, da v življenju ne bo več jedel sladkarij in visokokalorične hrane.

Njegov predstavnik Andrew Wyatt je za tuje medije povedal, da se je igralec isti dan po razsodbi odločil, da želi svoje življenje spremeniti. Popolnoma se je odpovedal nezdravi hrani. Izogibal naj bi se kruhu, sladicam ter na splošno vsem jedem, ki vsebujejo škrob in sladkor. V svoj vsakdan pa je vnesel še eno spremembo. Tudi kave ne pije več.