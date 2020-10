Bill Cosby z novo fotografijo iz zapora sprožil različne odzive

83-letnega Billa Cosbyja je med virtualno konferenco fotografiral Andrew Wyatt in fotografijo objavil na Twitterju, obsojeni komik pa se po nasmehu sodeč dobro počuti. Za zapahi prestaja tri do deset let zaporne kazni, potem ko ga je porota leta 2018 spoznala za krivega spolnih napadov in omame. Sodili so mu v primeru nekdanje uslužbenke univerze Temple in nekdanje košarkarice Andree Constand , ki naj bi jo leta 2004 na svojem domu omamil in spolno napadel.

Objavljena fotografija je razdelila družbena omrežja, nekateri so z obsojenim igralcem simpatizirali, drugi pa so prepričani, da so žrtve končno dosegle pravico. "Osvobodite Billa. V zaporu je samo zato, ker je temnopolt in ker je želel kupiti CBS. Vsi govorite, da bi morali zaščititi temnopolte ženske, pri tem pa pozabljate na moške,"je zapisal eden od oboževalcev na Instagramu.

"Na kakšen način ta človek sploh ogroža družbo? Lahko bi imel pogojno kazen ali hišni pripor. To je žalostno in ta fotografija ne bi smela biti objavljena. Žal mi ga je," je dodal še en, oblikovalo pa se je tudi nasprotno mnenje.

"Ali kdaj pomislite, kako se počutijo žrtve? Ta človek jih je drogiral in posilil, zdaj pa morajo brati komentarje, kjer si prizadevate, da bi ga osvobodili," je mnenje enega od sledilcev. "Dejstvo je, da sta Harvey Weinstein in Bill Cosby starejša moška, ki morata biti v zaporu, ker so žrtve potrebovale desetletja, da so dosegle pravico. Poskušam ugotoviti, zakaj igralec dobiva naklonjenost. Mogoče česa ne vem."

V zadnjih letih je slavnega komika, ki je v 80 letih postal svetovno slaven s svojim šovom Billa Cosbyja, več kot 60 žensk obtožilo, da jih je omamil in spolno napadel. Najstarejše zlorabe naj bi se zgodile pred 40 leti.