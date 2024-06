Bill Gates bo znova dedek, hči Jennifer je drugič noseča

Družina Gates se veseli prihoda novega družinskega člana. Najstarejša hči nekdanjih zakoncev Billa in Melinde je namreč sporočila, da je noseča. Da pod njenim srcem, le dobro leto dni po tem, ko je na svet prijokala prva vnukinja slavnih milijarderjev, raste novo življenje, je delila na Instagramu .

"Leila je bila povišana v veliko sestrico," je ob fotografiji, na kateri v dolgi modri obleki razkazuje svoj precej velik nosečniški trebušček, malo hčerko pa drži za roko, zapisala Jennifer . Kdaj in katerega spola bo drugi otrok 28-letnice in njenega moža Nayela Nassarja , ni razkrila. Novice o novem družinskem članu se je močno razveselila tudi njena mama Melinda. "Ne bi mogla biti bolj navdušena! Rada vas imam," je pod fotografijo komentirala 59-letnica. Ustanovitelj Microsofta se na nosečnost svoje hčere še ni javno odzval.

Jennifer in Nassar sta marca 2023 svet obvestila, da se je rodila njuna mala deklica. Takrat sta zaljubljenca, ki sta se poročila leta 2021, prvič postala starša, Bill in Melinda pa prvič dedek in babica. "Pošiljamo ljubezen iz naše zdrave male družine," je na Instagramu ob fotografiji malih bosih nogic dojenčice, ki jo v naročju držita oba starša, zapisala novopečena mamica.