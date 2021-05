Bill Gates kljub ločitvi še vedno nosi poročni prstan

Bill Gates , kljub razhodu z Melindo , še vedno ni snel svojega poročnega prstana. Fotografi so ga ujeli v svoj objektiv, ko je zapuščal hotel Greenwich v New Yorku, dan prej pa je bil opažen na letališču Newark v zvezni državi New Jersey. Oče treh otrok je nosil sivo polo majico, modre hlače, črne čevlje in očala. Na fotografijah je bilo mogoče na njegovem levem prstancu videti njegov poročni prstan.

Na potovanju v New Yorku se je Billu pridružila tudi njegova in Melindina 18-letna hči Phoebein njen fant Chaz Flynn. Skupaj so se odpravili na večerjo v japonsko restavracijo Nobu. Ustanovitelj Microsofta očitno po ločitvi preživlja veliko časa s svojimi otroki, saj je njegova najstarejša hči Jenniferna Instagramu delila fotografijo s svojim očetom in zapisala: "Nič ni boljšega od kakovostnega druženja z družinskimi člani."