Bill Gates o romanci s Paulo Hurd: Zabavava se

Gates in Hurd sta se že pred smrtjo njenega moža gibala v istih krogih, skupna pa jima je tudi ljubezen do tenisa. Kot par sta se prvič skupaj na rdeči preprogi pojavila aprila 2024, ko sta se udeležila podelitve nagrad Breakthrough Prize Ceremony.

69-letnik je sicer v intervjuju za Times of London, objavljenem januarja, dejal, da je bila napaka, ki jo v življenju najbolj obžaluje, ločitev od Melinde, s katero sta bila poročena 27 let. Ko ga je voditeljica povprašala o tem, je pojasnil:"Moja kariera, čeprav so bili vzponi in padci, je bila precej fenomenalna. Tudi moji otroci so fenomenalni, zato se mi je težko pritoževati o stvareh. Prebolel sem ločitev in Melindi gre dobro. Imam veliko dela, ki ga obožujem."