Bill Gates od vseh napak najbolj obžaluje ločitev od dolgoletne soproge

Bill Gates obžaluje, da je njegov zakon z dolgoletno soprogo Melindo Gates propadel. Poslovnežu je žal, da se je njun 27-letni zakon končal z ločitvijo. Kljub temu, da sta nekdanja zakonca sedaj že v drugih zvezah, 69-letnik obžaluje napake, ki jih je storil, saj so ju posledično stale srečnega in dolgotrajnega zakona.

Bill Gates je priznal, da od vseh stvari v življenju najbolj obžaluje ločitev od Melinde Gates, s katero sta bila poročena 27 let. "Zdaj sem bolj vesel," je priznal v intervjuju za londonski Times, a dodal, da je razplet njegovega zakona napaka, ki jo najbolj obžaluje. 69-letnik je dejal, da seveda obstajajo še druge napake, vendar niso toliko pomembne. Par, ki se zdaj dobiva z drugimi ljudmi, je po razhodu ohranil prijateljske odnose.

"Z Melindo se še vedno videvava – imava tri otroke in dva vnuka, zato se videvava na družinskih dogodkih. Otrokom gre dobro. Imajo dobre vrednote," je rekel Bill. V preteklosti je milijarder dejal, da ga je njun zakon ohranjal prizemljenega. Bill in Melinda sta se poročila leta 1994 in imata tri otroke, 28-letno Jennifer, 25-letnega Roryja in 22-letno Phoebe. Par je potrdil razhod maja 2021, čeprav sta se ločila že leto pred oznanitvijo. 60-letna Melinda je v preteklosti dejala, da ji je ločitev med pandemijo Covid-19 pomagala razjasniti stanje njunega zakona. "To nama je dalo zasebnost, da sva lahko naredila, kar je bilo treba, zasebno," je povedala v intervjuju junija 2024.

Med intervjujem leta 2022 s Savannah Guthrie je Bill priznal, da je nekdanjo soprogo močno prizadel z afero, ki jo je imel z uslužbenko Microsofta. "Vsekakor sem delal napake in prevzemam odgovornost," je odgovoril in dodal: "Mislim, da poglabljanje v podrobnosti na tej točki ni konstruktivno, a da, povzročil sem bolečino in zaradi tega se počutim grozno."

Melinda je medtem rekla, da je bil še en dejavnik, ki je pripeljal do konca zakona, Billovo razmerje z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom."Ni mi bilo všeč, da se je srečeval z Jeffreyjem Epsteinom. To sem mu jasno povedala," je povedala leta 2022 in o Jeffreyju dodala: "Bil je odvraten. Bil je poosebljeno zlo." Bill je svoje delovno razmerje z Epsteinom, ki je umrl zaradi samomora v zaporu avgusta 2019, ko je čakal na sojenje zaradi obtožb trgovine z ljudmi, označil za "napako".

