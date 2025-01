Bill Gates priznal, da je bil neumen, ker se je družil z Jeffreyjem Epsteinom

69-letnik je priznal, da je postal bolj previden pri sklepanju novih poznanstev, odkar so razkrili Epsteinove zlorabe, osramočeni finančnik pa si je leta 2019 sodil sam, medtem ko je čakal na sojenje zaradi trgovine z ljudmi in zvezne obtožbe zarote. Star je bil 66 let.

Milijarder, ki je bil med leti 1994 in 2021 poročen z Melindo Gates, naj bi imel afero z Antonovo več let, njegova nekdanja žena pa je marca 2022 v eni od izjav dejala, da naj bi razlog za ločitev bilo tudi Billovo poznanstvo z Epsteinom. Takrat je v oddaji CBS Mornings povedala, da je bilo razlogov, da končata 27 let trajajoči zakon več, zagotovo pa je bil med njimi tudi ta, da se je njen nekdanji mož družil s spolnim prestopnikom."Ni mi bilo všeč, da se je sestajal z Jefferyjem Epsteinom in to sem mu jasno povedala," je dejala in dodala, da je poslovneža tudi ona spoznala, ker jo je zanimalo, kdo je. "Obžalovala sem v sekundi, ko sem stopila skozi vrata. Bil je gnusen. Bil je poosebljeno zlo. Moje srce se lomi za te ženske," je takrat še razkrila.