Bill in Melinda Gates, ki sta pred dnevi naznanila, da se po skoraj 30 letih skupnega življenja ločujeta, sta v resnici to želela storiti že marca. Takrat je tudi Melinda najela zasebni otok, kjer je za eno noč odštela 132.000 dolarjev, kar je skoraj 110.000 evrov. Bill Gates pa naj bi imel z ženo dogovor, da je s svojo nekdanjo partnerico Ann Winblad enkrat na leto preživel podaljšan vikend.

BillinMelinda Gates, ki sta bila poročena 27 let, sta pred javno razglasitvijo ločitve podpisala ločitveno pogodbo, v kateri sta se dogovorila o deljenju svojega posestva in premoženja. A vir je za portalTMZpovedal, da sta zakonca razhod načrtovala že v marcu. Ravno takrat je Melinda najela zasebni otok v Grenadi, otoški državi v Karibskem morju. Za eno noč je odštela 132.000 dolarjev, kar je skoraj 110.000 evrov, zato da bi ubežala pozornosti medijev. V načrtu je bilo, da Melinda in njuni odrasli otroci – sin Rory ter hčerki Phoebe in Jennifer – skupaj s svojimi partnerji pridejo na otok, da bi se izognili medijskim vprašanjem. Bill na to potovanje menda ni bil povabljen.

Vir dodaja, da je pri razhodu prišlo do"številnih ostrih odzivov", vsa družina pa se je postavila na Melindino stran. V tem času so vsi vedeli za razhod in "so bili zelo jezni na Billa, zato tudi ni bil povabljen", da bi se skupaj z njimi umaknil na zasebni otok. Novica o njunem razhodu marca več kot očitno ni zaokrožila v javnosti. Razlog? Njuni odvetniki so bili še vedno sredi usklajevanja glede podrobnosti. Melinda in družina so se vseeno odpravili na potovanje brez Billa. Vir je v nadaljevanju še povedal,"to ni bil prijateljski razhod" ter da je bila "Melinda in večina družinskih članov besna na Billa zaradi različnih stvari, za katere trdijo, da jih je storil". Bill Gates z bivšo enkrat letno na dopust? Bill Gates, ki je v osemdesetih hodil z ameriško podjetnicoAnn Winblad, naj bi se z ženo Melindo dogovoril, da mu je dovolila, da je z bivšo enkrat na leto preživel podaljšan vikend, poroča angleški Independent. Leta 1997 se je novinarWalter Isaacson zaTime razpisal o razmerju med Billom in Ann ter o tem, koliko stikov ima Bill z njo po tem, ko se je leta 1994 poročil z Melindo. Intervju je spet prišel na plano po tem, ko sta milijarderja in filantropa objavila svojo odločitev o razhodu po 27 letih zakona.

"Še ena Billova spremljevalka, ki ga spremlja na počitnicah, je Ann Winblad, programerska podjetnica in podjetnica tveganega kapitala, s katero je hodil v osemdesetih letih," je zapisal Isaacson. "Spoznala sta se leta 1984 na računalniški konferenci Ben Rosen-Esther Dyson in začela hoditi na "virtualne zmenke", tako da sta se istočasno v različnih mestih odpeljala do ogleda istega filma in o njem razpravljala po svojih mobilnih telefonih. Nekaj let ga je celo prepričevala, naj preneha jesti meso, poskus, ki ga je od takrat odločno opustil." Gates in Winbladova sta se razšla leta 1987, "deloma zato, ker je bila Winbladova pet let starejša in bolj pripravljena na poroko," je zapisano v članku, prav tako pa je navedeno, da sta ostala tesna prijatelja. "Tudi sedaj ima Gates z ženo dogovor, da lahko z Winbladovo tradicijo skupnih počitnic nadaljujeta," šepiše v članku iz leta 1997."Vsako pomlad, tako kot že več kot desetletje, Gates preživi podaljšan konec tedna z Winbladovo v njeni hiši na plaži na Outer Banks, v Severni Karolini, kjer se vozita s štirikolesniki, zmajarita in se sprehajata po plaži."Gates je Isaacsonu povedal, da bosta igrala mini golf, medtem ko bosta razpravljala o biotehnologiji. Preden je zaprosil svojo ženo, je Ann Winblad celo povprašal za odobritev."Ko sem potihem začel razmišljati o poroki z Melindo, sem poklical Ann in prosil za njeno privolitev," je dejal Gates in dodal, da je pri odločitvi imel vso podporo Winbladove.