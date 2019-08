Ameriški milijarder in soustanovitelj Microsofta Bill Gates z družino dopustuje v Črni gori, poročajo črnogorski mediji. Med drugim so se z raftom spustili po reki Tari in obiskali obmorsko letoviško mesto Tivat in Boko Kotorsko.

Gates je v spremstvu soproge Melinde in treh otrok v Črno goro prispel na svoji luksuzni, 90 metrov dolgi jahti Lady S, nato pa so odšli na Sveti Stefan in center Porto Montenegro. Več turistov, ki se prav tako mudi v Črni gori, je potrdilo, da je družina milijarderja preprosta in na videz delujejo precej spontani ljudje. Večkrat so jih videli igrati tenis in uživati v lepotah balkanske države.

Na Forbesovi lestvici milijarderjev je Gates na drugem mestu med najbogatejšimi ljudmi na svetu s premoženjem, ki je ocenjeno na 90 milijard ameriških dolarjev. Veliko denarja že vrsto let namenja za humanitarne in druge človekoljubne namene.