Bill Gates ženo varal z dvema Rusinjama, z Epsteinom ni počel ničesar nezakonitega

Bill Gates je skoraj pet let po ločitvi odkrito priznal, da je varal svojo bivšo ženo Melindo Gates, poroča The Wall Street Journal. "Ena afera je bila z rusko igralko bridža, ki sem jo spoznal na bridž dogodkih, druga pa z rusko jedrsko fizičarko, ki sem jo spoznal prek poslovnih dejavnosti," naj bi povedal sodelavcem svoje fundacije.
Svoje nezvestobe se je dotaknil, medtem ko se je osebju opravičil za povezavo z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Milijarder je zatrjeval, da med njunimi skupnimi potovanji po svetu "ni storil ničesar nezakonitega, in ni videl ničesar nezakonitega." Prav tako je zatrdil, da ni nikoli preživljal časa z žrtvami, oziroma z ženskami okoli njega. Zasluge daje svoji nekdanji ženi, češ da je bila 61-letnica "vedno nekoliko skeptična glede zadev, povezanih z Epsteinom".
Podjetnik ni razkril, s katerimi ženskami je prevaral Melindo – vendar je omenjen medij maja 2023 trdil, da je Epstein Billu grozil zaradi zunajzakonske afere z igralko bridža Milo Antonovo, ki jo je Bill spoznal leta 2010.
Bill in Melinda sta se poročila leta 1994 in se med zakonom razveselila rojstva treh otrok, zdaj 29-letne Jennifer, 26-letnega Roryja in 23-letne Phoebe. Ko sta se leta 2021 razšla, je Gates prek svojega predstavnika priznal, da jo je pred skoraj dvema desetletjema varal z zaposleno v njegovem podjetju. Glede prešuštva so ga istega leta zasliševali tudi v oddaji Today. "Seveda sem delal napake in prevzemam odgovornost," je tedaj dejal.
Bogataš je sedaj že dlje časa v zvezi s Paulo Hurd, medtem ko je bila Melinda nazadnje romantično povezana s poslovnežem Philipom Vaughnom.
Fundacija Billa in Melinde Gates je zasebna fundacija, ki sta jo ustanovila Bill Gates in Melinda French Gates leta 2000. Je ena največjih zasebnih dobrodelnih ustanov na svetu, ki se osredotoča na izboljšanje zdravstvenega varstva in zmanjševanje skrajne revščine ter širitev enakih možnosti za vse. Fundacija vlaga v projekte po vsem svetu, s poudarkom na razvoju cepiv, boj proti nalezljivim boleznim in izboljšanju izobraževanja v ZDA.
Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni seksualni storilec, ki je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi osebami iz politike, posla, znanosti in zabave. Obtožen je bil trgovine z belo tehniko in zarote, da bi privabljal in zlorabljal mladoletnice. Njegova smrt v zaporu leta 2019 je sprožila številne teorije zarote. Njegove povezave z uglednimi posamezniki, vključno z nekdanjimi predsedniki in princem Andrewom, so postale predmet obsežnih preiskav in medijske pozornosti.
Bridž je priljubljena igra s kartami za štiri igralce, ki igrajo v partnerstvih. Gre za igro, ki zahteva strategijo, spomin in sposobnost sklepanja. Igra je sestavljena iz dveh glavnih faz: draženja, kjer partnerja določata končni dogovor (število "trikov", ki jih nameravata dobiti), in igranja, kjer poskušata doseči ta dogovor. Bridž je znan po svoji kompleksnosti in tekmovalnosti, saj obstajajo tudi mednarodni turnirji in profesionalni igralci.
