Bill Gates ženo varal z dvema Rusinjama, z Epsteinom ni počel ničesar nezakonitega

Bill Gates je skoraj pet let po ločitvi odkrito priznal, da je varal svojo bivšo ženo Melindo Gates , poroča The Wall Street Journal . "Ena afera je bila z rusko igralko bridža, ki sem jo spoznal na bridž dogodkih, druga pa z rusko jedrsko fizičarko, ki sem jo spoznal prek poslovnih dejavnosti," naj bi povedal sodelavcem svoje fundacije.

Svoje nezvestobe se je dotaknil, medtem ko se je osebju opravičil za povezavo z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom . Milijarder je zatrjeval, da med njunimi skupnimi potovanji po svetu "ni storil ničesar nezakonitega, in ni videl ničesar nezakonitega." Prav tako je zatrdil, da ni nikoli preživljal časa z žrtvami, oziroma z ženskami okoli njega. Zasluge daje svoji nekdanji ženi, češ da je bila 61-letnica "vedno nekoliko skeptična glede zadev, povezanih z Epsteinom".

Podjetnik ni razkril, s katerimi ženskami je prevaral Melindo – vendar je omenjen medij maja 2023 trdil, da je Epstein Billu grozil zaradi zunajzakonske afere z igralko bridža Milo Antonovo, ki jo je Bill spoznal leta 2010.

Bill in Melinda sta se poročila leta 1994 in se med zakonom razveselila rojstva treh otrok, zdaj 29-letne Jennifer, 26-letnega Roryja in 23-letne Phoebe. Ko sta se leta 2021 razšla, je Gates prek svojega predstavnika priznal, da jo je pred skoraj dvema desetletjema varal z zaposleno v njegovem podjetju. Glede prešuštva so ga istega leta zasliševali tudi v oddaji Today. "Seveda sem delal napake in prevzemam odgovornost," je tedaj dejal.