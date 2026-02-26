Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Bill Gates ženo varal z dvema Rusinjama, z Epsteinom ni počel ničesar nezakonitega

Los Angeles, 26. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Bill Gates

Bill Gates je skoraj pet let po ločitvi od Melinde Gates javno priznal, da jo je varal z dvema ženskama. Med govorom, ki ga je namenil svojim sodelavcem, naj bi omenil rusko igralko bridža in rusko jedrsko fizičarko, s katerima naj bi imel aferi med svojim 27-letnim zakonom. Nezvestobe se je dotaknil med pričanjem o Jeffreyju Epsteinu, ko je med drugim zatrjeval, da tekom njunega druženja ni videl niti počel ničesar nezakonitega.

Bill Gates je skoraj pet let po ločitvi odkrito priznal, da je varal svojo bivšo ženo Melindo Gates, poroča The Wall Street Journal. "Ena afera je bila z rusko igralko bridža, ki sem jo spoznal na bridž dogodkih, druga pa z rusko jedrsko fizičarko, ki sem jo spoznal prek poslovnih dejavnosti," naj bi povedal sodelavcem svoje fundacije.

Bill Gates
Bill Gates
FOTO: Profimedia

Svoje nezvestobe se je dotaknil, medtem ko se je osebju opravičil za povezavo z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Milijarder je zatrjeval, da med njunimi skupnimi potovanji po svetu "ni storil ničesar nezakonitega, in ni videl ničesar nezakonitega." Prav tako je zatrdil, da ni nikoli preživljal časa z žrtvami, oziroma z ženskami okoli njega. Zasluge daje svoji nekdanji ženi, češ da je bila 61-letnica "vedno nekoliko skeptična glede zadev, povezanih z Epsteinom".

Preberi še Skesani Bill Gates: Obžalujem vsako minuto, ki sem jo preživel z Epsteinom

Podjetnik ni razkril, s katerimi ženskami je prevaral Melindo – vendar je omenjen medij maja 2023 trdil, da je Epstein Billu grozil zaradi zunajzakonske afere z igralko bridža Milo Antonovo, ki jo je Bill spoznal leta 2010.

Bill in Melinda sta se poročila leta 1994 in se med zakonom razveselila rojstva treh otrok, zdaj 29-letne Jennifer, 26-letnega Roryja in 23-letne Phoebe. Ko sta se leta 2021 razšla, je Gates prek svojega predstavnika priznal, da jo je pred skoraj dvema desetletjema varal z zaposleno v njegovem podjetju. Glede prešuštva so ga istega leta zasliševali tudi v oddaji Today. "Seveda sem delal napake in prevzemam odgovornost," je tedaj dejal.

Preberi še Melinda Gates o razpadu zakona z Billom Gatesom: Partnerja morata biti iskrena

Bogataš je sedaj že dlje časa v zvezi s Paulo Hurd, medtem ko je bila Melinda nazadnje romantično povezana s poslovnežem Philipom Vaughnom.

Razlagalnik

Fundacija Billa in Melinde Gates je zasebna fundacija, ki sta jo ustanovila Bill Gates in Melinda French Gates leta 2000. Je ena največjih zasebnih dobrodelnih ustanov na svetu, ki se osredotoča na izboljšanje zdravstvenega varstva in zmanjševanje skrajne revščine ter širitev enakih možnosti za vse. Fundacija vlaga v projekte po vsem svetu, s poudarkom na razvoju cepiv, boj proti nalezljivim boleznim in izboljšanju izobraževanja v ZDA.

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni seksualni storilec, ki je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi osebami iz politike, posla, znanosti in zabave. Obtožen je bil trgovine z belo tehniko in zarote, da bi privabljal in zlorabljal mladoletnice. Njegova smrt v zaporu leta 2019 je sprožila številne teorije zarote. Njegove povezave z uglednimi posamezniki, vključno z nekdanjimi predsedniki in princem Andrewom, so postale predmet obsežnih preiskav in medijske pozornosti.

Bridž je priljubljena igra s kartami za štiri igralce, ki igrajo v partnerstvih. Gre za igro, ki zahteva strategijo, spomin in sposobnost sklepanja. Igra je sestavljena iz dveh glavnih faz: draženja, kjer partnerja določata končni dogovor (število "trikov", ki jih nameravata dobiti), in igranja, kjer poskušata doseči ta dogovor. Bridž je znan po svoji kompleksnosti in tekmovalnosti, saj obstajajo tudi mednarodni turnirji in profesionalni igralci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Bill Gates Melinda Gates Jeffrey Epstein nezvestoba zakon

'V postelji ne igram več, zdaj mi je pomembno, da uživam'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
26. 02. 2026 08.00
počasi zgleda star kot njegov prijatu Vane. Kaj je na amerosih da padajo na vzhodnoevropske l.v.če. ironično kako se rusija otepa zahoda, a imeli pa bi vse zahodne tehnološke igračke ki poneumljajo narod, civilzacijo in mindset. še dobro da so so zakuhali vojno, oz bili vanjo prisiljeni, sej ni važno, da so malo potisnjeni nazaj v svoje blato od koder prihajajo. mogoče bodo po vojni dojeli da je "svi goli pa ko šta voli" in nekaj belega praška, za narod boljša izbira kot vojna. razen za tisti del ki je najbolj poneumljeni in ne zna drugega kot čistunit.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Tourettov sindrom v središču pozornosti: incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Tveganje nove finančne krize narašča, opozarja tesnobni Dimon
Tveganje nove finančne krize narašča, opozarja tesnobni Dimon
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543