Bill Gates znova srečno zaljubljen

Paula je nekoč delala kot vodja tehnološkega oddelka, sedaj pa je organizatorka dogodkov in filantropistka. Njen pokojni mož Mark, s katerim ima dve hčeri, je oktobra 2019 izgubil bitko z rakom. Njegovo premoženje je bilo v času njegove smrti ocenjeno na 470 milijonov evrov, piše Page Six. Hurd je pet let vodil tehnološko podjetje Hewlett-Packard, zaradi škandala spolnega nadlegovanja pa je leta 2010 podjetje zapustil in se pridružil drugemu tehnološkemu podjetju Oracle.

67-letnega Billa in 60-letno Paulo so paparaci že večkrat fotografirali na športnih dogodkih, nazadnje prejšnji mesec na teniškem turnirju Australia Open. Kasneje sta dodatno zanetila govorice o zvezi, ko so ju očividci opazili, kako se skupaj sprehajata po Melbournu.