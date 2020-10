Bill in Hillary Clinton praznovala 45 let poroke: Nikoli nama ni dolgčas

Hillary pa se je odločila, da bo na Instagramu s svojimi sledilci delila fotografijo poročnega dne, ki sta se ga pretekli konec tedna na 45. obletnico z Billom skupaj spominjala. Pod fotografijo je zapisala: "45 let in nikoli nama ni dolgčas. Še vedno si moj najboljši prijatelj. Ljubim te, Bill."

"Pred 45 leti je bil 11. oktober čudovit dan," je zapisal Bill Cliton na svoj Twitter ob novejši fotografiji z ženo Hillary Clinton in nadaljeval: "Še vedno je. Nevesta je bila prekrasna. In še vedno je. Veselo obletnico, Hillary. Ljubim te."

V začetku letošnjega leta je 72-letnica gostovala v pogovorni oddaji Watch what happens live, v kateri je spregovorila o volitvah leta 2016, ko je izgubila protiDonaldu Trumpu. Povedala je predvsem, kako ji je Bill vseskozi stal ob strani in jo podpiral na vsakem koraku."Bill je tako romantičen in tako zelo čustven, da včasih pridem domov in me čaka s svežim šopkom cvetlic, samo zato, ker ve, da sem imela slab dan. Zelo je pozoren," je povedala voditelju Andyju Cohenu.

Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike in njen mož vesta, da sta oba zelo ambiciozna, ter sta vajena tako zmag kot tudi porazov. "Velikokrat sem bila popolnoma uničena," je še komentirala volitve izpred štirih let in dodala: "Prišla bi domov in bi se samo ulegla. Bill je takrat večkrat prišel za mano, se ulegel k meni na posteljo in me samo prijel za roko. Res je čudovit."

Le nekaj mesecev po izgubljenih volitvah je Hillary spregovorila za revijoPeople, kjer je v intervjuju povedala, kako krasno življenje ima, da je osvobojena vseh pritiskov in da je njen mož njena opora. "Bill je moj življenjski partner. V zadnjih nekaj mesecih sva po hiši naredila milijon korakov, ko sem jaz analizirala, kaj se je med volitvami dogajalo in kaj bi lahko spremenila. Poslušal me je, kako sem bentila. No, da ne bo pomote, deliva tudi tihe trenutke, ko so besede odveč."

Takrat je dodala še, da je izjemno hvaležna za svojega moža, ki je hkrati njen najboljši prijatelj in najboljša družba, kar bi si jih lahko sama zamislila. Bill in Hillary sta starša hčerke, 40-letne Chelsea.