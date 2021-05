Bill in Melinda Gates: datum prvega zmenka določila dva tedna vnaprej

Melinda in Bill Gates sta bila poročena 27 let in imata tri otroke.

"Po dolgem razmisleku in veliko dela na svojem odnosu sva se odločila, da končava svoj zakon," je par zapisal v skupni izjavi. "V zadnjih 27 letih sva vzgojila tri neverjetne otroke in zgradila temelje, da bi vsem ljudem na svetu omogočila zdravo in produktivno življenje. Še naprej verjameva v to poslanstvo in bova tudi v prihodnje sodelovala pri fundaciji," sta še sporočila in prosila za zasebnost.

Bill inMelinda Gates sta se spoznala leta 1987, ko se je Melinda pridružila podjetju Microsoft, ki ga je ustanovil Bill. "Ona je imela druge fante, jaz pa Microsoft," je dejal Bill leta 2019 v mini serijiInside Bill's Brain.

Sčasoma, ko je njuna zveza postajala vse bolj resna, je Bill sestavil seznam prednosti in slabosti poroke. Odločila sta se, da si bosta skupaj ustvarila družino. Bill in Melinda sta se poročila leta 1994 na havajskem otoku Lanai. Dve leti po poroki, 1996, sta se razveselila prvorojenke Jennifer. Ta je leta 1999 dobila bratca Roryja, par pa je nato leta 2002 dobil še tretjega otroka, hčerko Phoebe.

Čeprav se je Melinda, mati treh otrok, po devetih letih dela v Microsoftu umaknila, je še naprej sodelovala s svojim možem. Leta 1994 sta ustanovila začetno različico fundacije Billa in Melinde Gates. Filantropska organizacija, ki se osredotoča na globalno zdravje, izobraževanje, dostop do digitalnih informacij prek javnih knjižnic in podporo ogroženim družinam, je še vedno zelo uspešna.

"Delati skupaj in hkrati vzgajati skupaj družino, je vsekakor intenzivno. Imava pa veliko srečo, ker stvari večinoma vidiva na enak način, najini cilji so si zelo podobni,"je dejal Bill v javljanju v živo na Facebooku leta 2019.

Melinda, rojena v Teksasu, se je nekoč pohvalila, da si z Billom enakovredno delita delo, ne glede na to, ali je to pomenilo, da sta morala otroke peljati v šolo ali pri pomivanju posode.

"Mislim, da imajo ljudje določen pogled na Billa, ker je z visokimi cilji kot izvršni direktor vodil Microsoft," je povedala za USA Today, medtem ko je promovirala svojo knjigo Moment of Lift: How Empowering Women Changes the Worldleta 2019. "Mislim, da si ljudje mislijo: 'Oh, Melinda v resnici ni enakopravna Billu.' V resnici sem popolnoma enakopravna Billu. Vendar je trajalo nekaj časa, da sva prišla do te točke."

Njuna hči Jennifer, študentka drugega letnika medicine na Stanfordu, se je po razhodu svojih staršev oglasila na Instagramu, kjer je zapisala, da je bilo za družino zelo težek čas in da osebno ne bo več komentirala ničesar, kar se tiče ločitve. Za konec je še dejala, da ji prijazne besede in podpora sledilcev pomenijo vse.

Pomembne prelomnice v življenju Billa in Melinde Gates:

Leto 1987

Bill in Melinda se prvič srečata na sejmu v New Yorku. Bill je Melindo nekaj tednov pozneje povabil na zmenek, datum pa je moral zaradi prezasedenosti določiti dva tedna vnaprej.

Leto 1994

Par se je poročil na havajskem otoku Lanai na novo leto, 1. januarja.

Leto 1996

Bill in Melinda postaneta starša – rodi se jima deklica Jennifer. Melinda postavi kariero na stranski tir in se posveti materinstvu. Leta 1999 rodi sina Roryja, tri leta kasneje pa še hčerko Phoebe."Tako kot v družini z otroki se tudi pri poslu z enotnim stališčem pokažemo, da smo to, kar smo," je dejala Melinda.

Leta 2000

Pretekle dobrodelne organizacije para se reorganizirajo in ustanovi se fundacija Bill & Melinda Gates. Oba sta člana upravnega odbora. Bill pa je ob tem dejal, da gre za enakopravno partnerstvo.

"Melinda je resnično enakovredna partnerica," je dejal Bill v dokumentarcu. "Zelo mi je podobna, saj je prav tako optimistična in jo zanima znanost. Z ljudmi je boljša kot jaz. Ona je malo manj zagrizena v razumevanje, saj veste, imunologije, kot jaz."

Leto 2005 – revijaTimeju razglasi za osebnosti leta

Njuna dobrodelna prizadevanja so pritegnila veliko pozornosti javnosti in skupaj z glasbenikom Bonom sta Bill in Melinda Gates po mnenju uglednega ameriškega tednika Time postala osebnosti leta. "Zavedava se, da sva v poslu imela izjemno srečo, in želiva to vračati na načine, ki lahko največ koristijo večini ljudi," sta takrat dejala v izjavi. "Verjameva pa tudi, da lahko vsak ponudi nekaj - čas, denar ali energijo -, s čimer lahko pomaga drugim."

Leto 2019

Ko je Melissa izda svojo knjigo, sta z Billom dala več intervjujev, v katerih sta poudarila moč njunega zakona. "Vedno me zanima tudi njegov pogled in vem, da tudi njega moj. Menim, da včasih najino nestrinjanje izostri vprašanja, ki si jih zastavljava,"je dejala Melinda v javljanju v živo na Facebooku leta 2019.

Leto 2021

Bill in Melinda sta naznanila ločitev. Predporočne pogodbe nista podpisala, sodni dokumenti pa razkrivajo, da imata ločitveno pogodbo, ki določa pravila o tem, kako si bosta razdelila finance.