Bill in Melinda Gates se po 27 letih zakona ločujeta

"Po dolgem razmisleku in veliko dela na svojem odnosu sva se odločila, da končava svoj zakon," je par zapisal v skupni izjavi."V zadnjih 27 letih sva vzgojila tri neverjetne otroke in zgradila temelje, da bi vsem ljudem na svetu omogočila zdravo in produktivno življenje. Še naprej verjameva v to poslanstvo in bova tudi v prihodnje sodelovala pri fundaciji," sta še sporočila in prosila za zasebnost.

Bill inMelinda Gates sta se spoznala v 80. letih prejšnjega stoletja, ko se je Melinda pridružila podjetju Microsoft. Bill, ki velja za četrtega najbogatejšega človeka na svetu, lahko svoj uspeh pripiše ravno Microsoftu, ki ga je ustanovil v 70. letih. Po oceni revije Forbes ima Gates pod palcem 124 milijard dolarjev (103 milijarde evrov).

65-letni Bill je lani odstopil iz upravnega odbora Microsofta, da bi se osredotočil na vodenje svoje fundacije.

Milijarderja, ki imata tri otroke, skupaj vodita fundacijo Bill & Melinda Gates, ki sta jo ustanovila leta 2000 v Seattlu. V okviru njenega delovanja sta porabila več milijard evrov za boj proti nalezljivim boleznim in podnebnim spremembam. Zakonca sta se aktivno vključila tudi v razvoj cepiv proti covidu-19.

Med letoma 1994 in 2008 sta v fundacijo vložila več kot 36 milijard dolarjev (okoli 30 milijard evrov). Melinda je v intervjujih večkrat poudarila, da je sodelovanje pri fundaciji izboljšalo njun odnos. "Z Billom sva enakovredna partnerja,"je leta 2019 poudarila v pogovoru za agencijo Associated Press.